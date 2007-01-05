Табачник пообіцяв повну виплату пенсій та грошової допомоги у січні

Уряд в січні 2007 року виділив з держбюджету 2,5 млрд. гривень на виплату пенсій та грошової допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Дмитра ТАБАЧНИКА, про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні під час ознайомлення з роботою управлінь Пенсійного фонду у м.Києві та Київській області.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, банківські установи, Держказначейство, Пенсійний фонд та підприємства поштового зв’язку розпочали виплату пенсій з 2 січня.

Зокрема, Пенсійний фонд України з 1 січня 2007 року здійснив перерахунки розмірів всіх пенсій та надбавок відповідно до зростання прожиткового мінімуму, в результаті чого розмір пенсійної виплати збільшився та становив в січні 475 гривень.

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що Пенсійний фонд у 2007 році визначено органом з виконання функцій у призначенні пенсій силових структур. За його словами, на фінансування пенсій для військовослужбовців з Державного бюджету буде виділено 10,3 млрд. гривень. “Враховуючи передачу органам Фонду цих функцій, місячна потреба в коштах на пенсійні виплати в січні складає 7,4 млрд. гривень”, - додав він.

Загальна сума вже здійсненого фінансування станом на 5 січня склала 3,1 млрд. гривень, або 41,8% від місячної потреби. “Треба відзначити, що з Державного бюджету на ці цілі лише в січні 2007 року виділено 2,5 млрд. гривень, в тому числі 845 млн. гривень - на пенсії військовослужбовців, що відповідає місячній потребі, і до кінця поточного місяця виплата пенсій та грошової допомоги буде забезпечена в повному обсязі”, - підкреслив віце-прем’єр-міністра України.