Тігіпко: Ющенко поквапився із ставкою на прорумунські сили в Молдові

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що керівництво України марно зробило ставку на прорумунські сили в Молдові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував невдале голосування в молдавському парламенті за претендента на пост глави держави. Відповідно до Конституції Молдови, Президента обирають депутати, для цього необхідно зібрати 61 голос зі 101. Кандидат від правих партій, які сформували більшість, Михайло ГІМПУ здобув підтримку лише 53 депутатів – опозиційна Компартія відмовилася голосувати за нього. Якщо повторні вибори на початку грудня знову закінчаться безрезультатно, молдавський парламент буде розпущено.

«В оточенні ЮЩЕНКА вже встигли порадіти з того, що в Кишиневі до влади прийшли прозахідні сили. Те, що вони ще й прорумунські, на Банковій, схоже, вважали за краще не помітити. Однак розвиток останніх подій свідчить, що подібні емоції були, принаймні, передчасним», – вважає С.ТІГІПКО.

На його думку, цілком імовірно, що коли навіть у Молдові не будуть призначені дострокові вибори, Президента виберуть у результаті компромісу з комуністами, а це означатиме й корекцію зовнішньополітичної стратегії.

«Не минуло й двох тижнів, як до Кишинева їздила секретар ради безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА налагоджувати співпрацю з молдавськими правими. Однак перш ніж із кимось про щось домовлятися, необхідно хоча б було дочекатися, коли в сусідній країні завершиться формування влади», – заявив С.ТІГІПКО.