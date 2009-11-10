Експерт: ми з країни, яку хочуть зробити новою Берлінською стіною

Екс-заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ переконаний, що незалежна Україна стала можлива завдяки падінню Берлінської стіни.

Про це він сказав на міжнародному круглому столі «20 років після падіння Берлінської стіни: досягнення і перспективи», організованому Центром міжнародних і порівняльних досліджень.

«Мені здається, що якби не впала Берлінська стіна - не було б незалежної України. Це речі абсолютно взаємозв`язані», - сказав він.

На думку О.ЧАЛОГО, Україна як ніхто зацікавлена в тому, щоб в Європі не було розділових ліній. «Після президентських виборів, незалежно від того, хто буде обраний Президентом України, у нас буде нова зовнішня політика і нова політика безпеки. І суттю цієї політики має стати політика синергії за лінією Москва-Брюссель-Вашингтон», - сказав він.

«Ми з країни, яку хочуть зробити новою Берлінською стіною, а такі політичні сили є і всередині України, і поза Україною, ми повинні зробити все можливе, щоб генерувати політику об`єднання Європи», - додав він.

За словами О.ЧАЛОГО, у зв`язку з цим Україна має бути зацікавлена в перезавантаженні міжнародних відносин, які почалися за лінією Вашингтон-Москва, а також в тому конструктивному діалозі, який посилюється за лінією Брюссель-Москва. «Єдине, мені здається, ми самоізолювались у багатьох випадках, тому що свою зовнішню політику і політику безпеки ми підпорядкували дуже простим формулам, наприклад, зараз ми практично автоматично приєднуємося до всіх резолюцій із зовнішньої політики ЄС, що в ситуації, яка склалася, є не зовсім адекватним», - вважає О.ЧАЛИЙ.