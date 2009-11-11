Ющенко розказав, де взяти ліки, якщо він заветує «грипозний мільярд»

Президент України Віктор Ющенко має намір застосувати право вето до закону про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу, оскільки цим законом передбачено фінансування за рахунок емісії. Про це Глава держави сказав у відповідь на запитання під час прямої телефонної лінії в редакції газети «Комсомольская правда в Украине», повідомила прес-служба голови держави.

Президент зазначив, що його рішення застосувати право вето до цього закону не означає, що він не дасть рекомендацій, де взяти кошти на боротьбу з грипом - зокрема замінити джерела, якими можна було б наповнити бюджет. Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком. «Я з цим законом вчиню так само, як і з законом про Євро-2012», - сказав В.Ющенко.

Водночас Президент наголосив, що буде організовано отримання необхідних ліків та обладнання за рахунок гуманітарної допомоги від інших країн.