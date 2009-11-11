Ющенко: я регулярно запрошую Медведєва, а Росія не реагує

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкотре наголошує, що у 2017 році Чорноморський флот Російської Федерації має залишити територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час гарячої телефонної лінії в редакції газети «Комсомольская правда в Украине».

За його словами, ЧФ РФ має бути виведений, як передбачено українсько-російським договором, до 28 травня 2017 року.

«Наявність Чорноморського флоту Росії серйозно дестабілізує українсько-російські відносини», - вважає Президент України.

За словами В.ЮЩЕНКА, Конституцією України передбачено, що на території нашої держави не можуть розташовуватися іноземні військові бази. Він наголосив, що саме це положення Основного Закону є основним мотивом його політики у цьому питанні.

Президент України вкотре підкреслив, що погіршення відносин з Росією не було спровоковане українською стороною. Він наголосив, що для України співпраця з Росією є вигідною і відповідає національним інтересам.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що за роки свого президентства не зробив жодної заяви, яка могла б принизити дружній російський народ.

Він нагадав, що регулярно запрошує Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА відвідати Україну. Разом з тим, за словами Президента України, Росія не реагує на ці запрошення. В.ЮЩЕНКО додав, що це їхній вибір, і він не може його коментувати.