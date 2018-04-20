Черновецький зупиняє метро і виганяє нечистий дух з адміністрації

Нечистий дух в мерії

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що приміщення столичної міськдержадміністрації потрібно очистити від нечистих духів, для чого він хоче найближчим часом запросити туди священиків.

Про це він сказав у вчорашньому інтерв`ю ТРК „Київ”.

«Я думаю, що днями я попрошу моїх братів із двох православних конфесій, щоб вони гарненько попрацювали над будівлею на Хрещатику, 36», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він допускає, що «нечистий дух» опинився в будівлі КМДА, оскільки думка матеріальна, «було багато поганих думок за спиною КМДА».

На прохання телеведучого розкрити секрет, до якої віри він все ж таки належить, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «У мене немає ні хвоста, ні рогів. Я ніякий не сектант. Я православний. Я хрещуся на ікону і я поважаю православну церкву».

Але при цьому він зазначив, що із задоволенням слухає проповіді, наприклад, в католицькому храмі і добре відноситься до будь-якої людини незалежно від кольору шкіри або чогось іншого. «Головне, щоб вона була патріотом, щоб хотіла змін і щоб я їй вірив», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Перша вирішена проблема – зупинка метро

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також розповів, що вчора особисто дав команду зупинити рух поїздів метрополітену, щоб врятувати жінку, яка впала на рейки.

Про це він повідомив, розповідаючи про перші проблеми в місті, які йому довелося вирішувати.

«Сьогодні одна жінка намагалася покінчити життя самогубством у Святошинському районі і кинулася під електропоїзд. І найцікавіше, що один з начальників питав мене, що робити. Це ж проблема, у тому числі і для міського голови. Оскільки її трошки придавило поїздом, то він у мене запитав, їхати далі чи витягувати її, цілком серйозно. Звичайно ж, не їхати, звичайно ж, ми її врятували. Хоча я не упевнений, як би це було без мене. Але, напевно, я перебільшую щось…», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

(Як повідомляв УНІАН, о 18.00 18-го квітня на Святошинско-Броварській лінії Київського метрополітену, на станції „Святошин”, з метою самогубства під поїзд стрибнула жінка (1976 року народження). Машиніст, помітивши людину на рейках, аварійно загальмував. При цьому жінка була зажата між виступом першого вагону і рейками. Аварійна бригада „підземки”, відділення Державної пожежної охорони МНС і рятувальники столичної міськдержадміністрації громадянку визволили з-під потягу і з травмами середньої тяжкості госпіталізували в міську лікарню №17. На час проведення рятувальних робіт станція „Святошин” була закрита. Рух потягів від станції „Нивки” до станції „Житомирська” здійснювався по об`їзній колії, в обхід станції „Святошин”, а у зворотному напрямі в звичному режимі, але без зупинки на станції ”Святошин”. О 19.05 станцію відкрили.)

Знести «хрущівки»

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підтримує програму будівництва житла за рахунок знесення «хрущівок», а також розглядає варіант їх капітального ремонту.

«Програма «хрущівок» піде. Під час виборів я говорив, що ті «хрущівки», які вимагають знесення, які не можуть більше експлуатуватися, там треба пропонувати людям житло. Спочатку вони повинні переселитися, потім тільки можна зносити цю «хрущівку». Ті, які можуть бути укріплені, поліпшені умови, вони повинні бути приведені в порядок, щоб люди могли хоча б жити в них нормально».

Багаті мають платити більше

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «впливатиме на всі цінові позиції з комунальної плати» в столиці, «якщо тільки ОМЕЛЬЧЕНКУ не вдалося з вельми цікавими фігурами прибрати все енергопостачання до своїх рук».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також зазначив, «що багаті повинні платити вдесятеро дорожче, а люди, які потребують допомоги з боку київської влади, повинні платити за тими цінами, які були». Розділити ці дві категорії населення для нарахування оплати за одержані послуги, за його словами, дуже просто, оскільки «багаті живуть в елітних будинках», а всі інші - у звичайних. «Для багатих людей, чиновників та інших «нехороших дядів» зараз будуються окремі будинки, і там квартири по 300-500 кв. м. Вони споживають електричної енергії як цілий завод, а платять вони за електроенергію стільки ж, скільки бабуся де-небудь в районі Оболоні…», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Посада - ніщо. Совість – усе!

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розмовляв по телефону з усунутим з посади директором Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Київ» Валерієм ТКАЧУКОМ і заспокоїв його тим, що посада – не головне.

«Ніяких звільнень у вас не відбулося. Є всього лише моє бажання перевірити господарську діяльність. І тимчасово усунена від обов`язків всього лише одна людина. Сьогодні, дізнавшись про його занепокоєння, я зателефонував йому і сказав, щоб він не так близько брав це до серця. Ну не можна вмирати через посаду. Посада - ніщо. Совість – усе! Я думаю, що ця розмова йому була по душі, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

(Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, згідно з яким директор ТРК «Київ» В.ТКАЧУКА усунено з посади і призначено проведення службового розслідування.

Того ж дня В.ТКАЧУК з гіпертонічним кризом був госпіталізований у реанімаційне відділення Київського НДІ кардіології ім. академіка Стражеско.)