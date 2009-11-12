Ющенко каже, що НБУ надрукував 31 мільярд на газ, пенсії та зарплати

Останнім часом Національний банк України “надрукував” 31 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час наради з промисловцями сьогодні у місті Кременчук Полтавської області.

За словами глави держави, ці гроші друкувались для забезпечення оплати за газ, виплат пенсій та заробітних плат для бюджетників.

«Те, що ви бачили, що країна йшла юзом за гривнею, це плата цієї бюджетної політики», - сказав Президент, нагадавши, що уряд у бюджеті на поточний рік передбачив нереальні показники.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що за 7 місяців поточного року уряд збільшив обсяг державного боргу із 80 млрд. до 230 млрд.

За його словами, в наступному році на обслуговування цього боргу буде потрібно більше коштів, ніж на фінансування освіти, медицини та оборони разом взятих.

Також В.ЮЩЕНКО нагадав і про великий дефіцит бюджету Пенсійного фонду. За його словами, видатки Пенсійного фонду сьогодні більші, ніж видатки центрального бюджету. На його думку, будь-який фінансист дав би “червону картку” уряду за таку бюджетну політику.

«Оце називається криза – криза управління фінансами, бюджетом, стосунками з промисловістю, сьогодні уряд запозичує на ринку під 29% на три місяці, є запозичення на 6 місяців – більше ніхто не довіряє таким позикам», - наголосив глава держави.

Він вчергове підкреслив, що сьогодні поліпшити економічну ситуацію в країні можна лише за рахунок проведення глибоких реформ в усіх сферах економіки.