Яценюк не хоче на колінах проситися чи то до Росії, чи то до ЄС
Треба зробити країну сильною...
Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає своїм завданням «зробити Україну такою, щоб Євросоюз сам запросив її до себе».
Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він сказав у прямому ефірі Української служби Бі-Бі-Сі.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, Київ вестиме переговори з Європейським Союзом у тому випадку, якщо він прийме рішення про початок процесу набуття членства України в ЄС.
«У тому випадку, якщо ЄС, я підкреслюю – весь ЄС, як це передбачається новою Конституцією ЄС, прийме рішення про початок переговорів з Україною щодо членства України у Європейському Союзі, українська делегація негайно відбуде до Брюсселя для проведення таких переговорів», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Водночас він зазначив, що «членство України в ЄС – це перспектива, на яку ніхто не має відповіді». «І я ніколи не займу позицію «стояти на колінах і проситися чи то до Росії, чи то до ЄС. Моє завдання – рухати країну за стандартами, які є в Європейському Союзі», - додав він.
А.ЯЦЕНЮК вважає, що ЄС почне перемовини з Україною «тоді, коли ми дійсно станемо цікавими одне одному: тоді, коли Україна стане сильною, коли в Україні врешті-решт сформуються демократичні інститути, коли пройде економічна, соціальна і політична реформа». «Тобто тоді, коли ми станемо майже однакові за ступенем розвитку», - додав він.
Кандидат у президенти озвучив основні напрямки своєї майбутньої політики щодо відносин з Євросоюзом. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «мова повинна йти про вільне переміщення капіталів, товарів, робіт і послуг - це зона поглибленої вільної торгівлі з ЄС». За його словами, також ще одним завданням є «вільне переміщення українців теренами Європи і зокрема ЄС». «Сьогодні візовий режим так і не спростився, незважаючи на те, що я підписував угоду про спрощення візового режиму з ЄС», - нагадав він.
А.ЯЦЕНЮК наголосив, що також необхідно вести «політичний діалог, який, зокрема передбачає такого роду діалог у різних спільних структурах і спільних комітетах».
Крім того, Україна та Євросоюз мають реалізувати спільні проекти. «Нас повинні об’єднувати спільні інтереси, на яких ми можемо отримати дивіденди як з боку ЄС, так і з боку України» - додав він.
А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «Україна за будь-яких обставин рухатиметься шляхом економічних і політичних реформ». Він нагадав, що наша держава є частиною Європи, і тому «вона буде тягнутися до європейських стандартів і критеріїв».
«Ми хочемо бути сильнішими, кращими, цікавішими. Але я не хочу проситися. Я хочу, щоб нас запросили. Оце - моє завдання як майбутнього Президента», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.