Вийшло друге видання довідника про війська 3-го Рейху з громадян СРСР

У Севастополі вийшло друком друге, значно доповнене й виправлене видання довідника «Повний перелік об`єднань і з`єднань 3-го Рейху із громадян СРСР і емігрантів, а також із жителів Прибалтики, Західної Білорусії та України».

Як передає кореспондент УНІАН, автор довідника капітан 1 рангу в запасі Вадим МАХНО, який прослужив понад 30 років на ЧФ колишнього СРСР і у ВМС України, - в своїх дослідженнях в основному спирається на 22 книги про колабораціоністів, виданих у Москві (перше видання довідника вийшло на основі 11 книг). У передмові В.МАХНО пише, що «сотні тисяч, якщо не мільйони наших співвітчизників служили в різних озброєних і воєнізованих формуваннях і установах 3-го Рейху». За даними автора, хоча українці становили 50% від загальної кількості населення, яке опинилося в окупації, з українців у роки другої світової війни було сформовано 1 із 40 дивізій і охоронних корпусів (2,5%), 3 із 60 бригад (5%), 20 із 250 полків (8%), 120 із 1200 батальйонів (10%), що воювали на стороні 3-го Рейху.

Як зазначає В.МАХНО, в довіднику наведено «відносно повну інформацію про більш ніж 100 з`єднань (бригада, охоронний корпус, дивізія, бригадна й дивізійна група, легіон, корпус самооборони) і про 10 об`єднань (збройні сили, армія, корпус).

За даними автора, фашистам служили близько 150 російських генералів. Зокрема, 24 радянських громадянина стали російськими гітлерівськими генералами, 13 радянських генералів і комбригів, зокрема С.Шаповалов - довоєнний начальник Севастопольського артилерійського училища.

У книзі, що складається зі 168 сторінок, повністю відсутні оціночні судження й коментарі, водночас тут представлено довідкові дані, «сухі цифри» й «голі факти», а також короткий опис бойового шляху відповідних армій, об`єднань і з`єднань, їхня доля після поразки фашистської Німеччини в Другій світовій війні.

Перше видання довідника вийшло в першій половині цього року.