Віхи тижня: Тимошенко - бомж, Ющенко - винуватець смертей

Епідемія дозволила Президентові і прем`єрові публічно сказати, що вони думають один про одного... Литвин збирається у відпустку на час кампанії - піднімати свій рейтинг... Янукович порпався в смітті...

Президентська кампанія стрімко стирає маски з обличч вітчизняних політиків. Віктор Ющенко, який зазвичай не приховує захоплення жінками, перейшов допустиму межу, назвавши Юлію Тимошенко «бомжем». Так емоційно гарант Конституції відреагував на відсутність у прем`єрській декларації про доходи власних автомобіля, будинку або квартири. Напевно, «один із найкращих банкірів світу» (як охарактеризував себе Віктор Андрійович) погано знайомий з сучасними можливостями оренди або лізингу. Юлія Володимирівна витримала паузу і зазначила, що ніколи не жила на прем’єрській дачі і «не цупила» державну землю. Шкода, що розкладачка в прем`єрській кімнаті відпочинку погано кореспондується з розкішним особняком у Конча-Заспі, де мешкає лідер БЮТ.

Тимошенко минулого тижня намагалася вибити гроші. З Президента вона вичавлювала підпис під законом про виділення мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу, і робила це настільки енергійно, що Ющенко попросив припинити його шантажувати. Навіть полум`яна заява Юлії Володимирівни про виборців, які гинуть через зволікання Віктора Андрійовича не зрушило главу держави з його позицій. Ющенко активно дорікає уряду і прем`єрові провалом політики вакцинації населення і висловив готовність публічно зробити щеплення від сезонного грипу (вакцина від «каліфорнійського» вірусу дорога і не випробувана в Україні). Навряд чи публічна ін`єкція дозволить Президентові надбати мільйони прихильників. Але ідея непогана - чом би не робити ін’єкцію «сироватки правди» претендентам на президентський пост перед теледебатами, наприклад. До речі, Центрвиборчком зареєстрував 18 претендентів на президентське крісло, серед яких не виявилося ані прогресивної соціалістки Наталії Вітренко, ані «слухача» Миколи Мельниченка. Їм, як і чотирьом десяткам інших претендентів, для кандидатського щастя не вистачило 2,5 мільйона гривень застави.

І знову про гроші. Прем`єр відкинула сантименти і умовності, заявивши, що не збирається виконувати закон про підвищення соціальних стандартів, поки Конституційний Суд не визнає його неконституційним. З таким месиджем заочно вступив у дискусію Володимир Литвин - спікер упевнений, що судді в бордових мантіях, як і Президент, не захочуть обмежувати депутатську милість, адресовану виборцям. Але уряд, як заявив перший віце-прем`єр Олександр Турчинов, не поспішатиме виконувати норми цього закону у будь-якому випадку. Під час зустрічі з послами країн Великої сімки і Європейського Союзу Тимошенко прямо визнала, що черговий транш МВФ - найкраща антикризова програма, і без нього Україні буде скрутно. Юлія Володимирівна пообіцяла повернутися до питання підвищення ціни на газ для споживачів після завершення політичної кризи. Перекладаючи з прем`єрської мови на загальнозрозумілу - після обрання її Президентом.

До речі, ситуація з поставками газу знову може виявитися драматичною. Хоча Тимошенко упевнена, що Путін не підведе, і Газпром не буде стягувати штрафи за невибрані нашою країною об`єми «блакитного золота», сам російський прем`єр діє вельми напористо. Він пообіцяв зменшити об`єми прокачування газу українською територією, як тільки відбудеться несанкціонований його відбір. У Москві вдають, що ні на хвилину не сумніваються в такому сценарії. Ще Путін заявив, що на стан оплати за газ серйозно впливає президентська кампанія в Україні.

Хоча на політичній авансцені минулого тижня в основному були Президент і прем`єр, решта політиків освоювали суміжні професії. Олександр Турчинов, наприклад, продемонстрував таланти провісника, запевнивши, що Юлія Тимошенко не тільки упевнено переможе в президентській кампанії, але й не буде розпускати Верховну Раду. Цікавий сигнал на тлі обіцянок інших кандидатів у президенти провести дострокові парламентські вибори. До речі, уряду Олександр Валентинович обіцяє серйозний кадровий струс. Футуристичний прогноз зробив Віктор Янукович, стурбований майбутньою появою динозаврів із завалів сміття у Західній Україні. Що ж - якщо донецькі терикони породили лідера опозиції, то чому б купам відходів не дати життя об`єктам палеонтології?

У кінці - про відкриття у сфері юриспруденції. Виявляється, наявність у телефонній книзі мобільника підозрюваного тих або інших телефонних номерів свідчить про можливу причетність їх власників до злочинів. Принаймні, номери депутатів-«регіоналів» у телефоні звинуваченого у розбещенні неповнолітніх ректора Академії водного транспорту сподвигли на далекоглядні висновки Юрія Луценка. Чи варто дивуватися, якщо міліція ближче до дня голосування почне затримувати кишенькових злодюжок з телефонними довідниками президентського Секретаріату в мобільних.

Євген Магда