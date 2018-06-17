Тимошенко створює спецгрупу і каже, що декому буде непереливки

"У мене виникла підозра, що в Україні працює потужне угрупування, яке за рахунок Міністерства охорони здоров’я, за рахунок людей, роблять собі мільярдні ставки". Стенограма брифінгу прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко

Процес закупівлі медичних препаратів та обладнання за державні кошти для боротьби з епідемією виявив, що коли переговорами з компаніями-виробниками займаюся безпосередньо я, як Прем’єр-міністр, то можу отримати значно нижчу ціну закупівлі, ніж як мінімум за останні три роки. Коли до переговорів підключилася я і Міністр закордонних справ, то «Таміфлю» нам вдалося придбати за 67 грн., а спеціальні апарати штучної вентиляції легенів мінімум втричі дешевше, ніж за попередні роки. Мене це насторожує. У мене склалося відчуття, що далеко не чесні люди займалися придбанням медичних препаратів, медичного обладнання для Міністерства охорони здоров’я.

Тому сьогодні я хочу створити спеціальну міжвідомчу комісію, до складу якої входитимуть представники усіх органів, які зможуть це проконтролювати. Ми звернемося до Генеральної прокуратури з проханням дати свого представника, звернемося до журналістів, які проводили свої окремі розслідування щодо ціни на медичні препарати і обладнання, запросимо представників кожної фракції, а також, включимо у цю групу Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Також до групи ввійдуть представники податкової адміністрації, Контрольно-ревізійного управління, всі, хто може абсолютно об’єктивно і професійно встановити, за якою ціною централізовано за державні гроші у 2007-2009 роках закуповувалося медичне обладнання, ліки, зокрема, інсулін і вакцини. Я особисто очолю цю групу і особисто управлятиму цим процесом до тих пір, поки не розберуся, хто, за які гроші, що купував для потреб охорони здоров’я України.

Коли я особисто почала вести переговори, то отримала зовсім інший результат у порівнянні з тим, що отримували чиновники за попередні роки. Уявіть собі, апарати штучної вентиляції легенів найвищої якості безпосередньо у виробника нам вдалося закупити за 100 тисяч гривень, тоді як такі самі у 2007 році закуповувалися більше ніж за 300 тисяч гривень – 330-350 тисяч гривень. Зрозуміло, що курс гривні тоді був зовсім іншим, тому ціна просто неспівставна.

Така комісія почне працювати з сьогоднішнього дня. Створюється вона моїм розпорядженням. І я не заздрю тим чиновникам, які до цього причетні, де б вони не знаходилися - у цьому Уряді, який я очолюю, чи в попередніх Урядах - якщо тільки буде встановлено хоч один факт закупівлі медичних засобів і обладнання з відкатами та незрозумілими націнками, а не за ціною виробника, то я особисто ініціюватиму порушення кримінальних справ і проведення найжорсткішого розслідування. Ці люди відповідатимуть у повній мірі згідно з діючим законодавством України. Мене насторожує те, що покриваються ці махінації з лікарськими засобами, які закуповуються оптом, які виробляються в Україні.

На закон, який обмежував рівень рентабельності для всіх дистриб’юторів, які завозять лікарські засоби до України, зокрема, і для аптек, було накладено вето. У мене виникла підозра, що в Україні працює потужне угрупування, яке за рахунок Міністерства охорони здоров’я, за рахунок людей, роблять собі мільярдні ставки.

Від сьогодні цією справою я займатимуся особисто. Я не довірю цю справу тим міністрам, під керівництвом яких такі закупівлі проводилися, тому що справа міністра - відслідковувати кожну копійку, кожну гривню, слідкувати, щоб кожне міністерство жило з чистою совістю. Ви знаєте, я була абсолютно безкомпромісною, у тому числі і до міністрів очолюваного мною Уряду, і два міністри пішли з посад за корупцію. І надалі моя позиція буде такою ж послідовною.

Поки комісія не попрацює і поки не буде піднята вся цінова політика, то висновки щодо конкретних осіб я ще не можу робити. Поки що можна порівняти ціни, за якими ми сьогодні купуємо медичне обладнання і лікарські засоби з тими цінами, які були у попередній період – 2007-2009 роки. Я дуже педантично зроблю цю роботу, і народ України знатиме своїх "героїв" в обличчя.