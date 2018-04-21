Де українські віп-персони їли кутю

Французьке і грузинське для Президента

Різдвяну кутю Президент України їв у своїй резиденції “Синьогора” в селі Гута Богородчанського району на Івано-Франківщині.

Різдвяні свята Президент провів у компанії з власною дружиною Катериною, Михайлом Саакашвілі (грузинський Президент приїхав разом з дружиною) та французьким актором Жераром Депардьє.

Гості відвідали Коломию, Манявський монастир і скуштували місцевих напоїв.

Мороз ганяв кулі

Голова Верховної ради Олександр Мороз відгуляв празники, як він сам сказав в одному з інтерв’ю, у “нефешененебельному прикарпатському санаторії”. Але чомусь не назвав його. У пресі з’явилися знімки спікера, який у переддень Різдва грає у більярд у трускавецькому санаторії “Кришталевий палац”. На веб-сайтах туроператорів зазначається, що цей санаторій належить “Адміністрації президента” (очевидно, Державному управлінню справами. – Авт.) Ціна проживання, харчування та лікування у цьому санаторії - від 37 доларів США за одномісний номер стандарту “Д” до 1100 дол. США за “президентський” котедж за добу.

За додаткову плату пропонуються рентгено-комп’ютерне обстеження, гідроколонотерапія та лазерний гідромасаж зубів.

Судячи з фотографій, Олександр Олександрович зайняв апартаменти за ціною від 69 до 80 доларів на добу (одномісний стандарт “А” або двомісний люкс категорії “А”).

Відомо, що санаторій розташовано в центрі міста, у курортному парку площею 19 га. Тут любив відпочивати колишній Президент Леонід Кучма.

Янукович колядував разом з Табачником

Прес-секретар прем’єр-міністра Віктора Януковича повідомив, що новорічні свята глава уряду провів у Криму. А напередодні Різдва він повернувся в столицю, побував на вечірній службі в Лаврі, а потім вечеряв із сім’єю.

По телевізору показували урочистий момент відвідин Лаври, а також те, як перехрестився віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро Табачник. У день Різдва Янукович звернувся до співвітчизників з телевітанням.

Тимошенко розговілася під Києвом

Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко, за нашими джерелами, зустріла Новий рік та Святвечір “у колі сім’ї в будинку під Києвом”. Джерело не уточнило, що це за будинок і хто входив до “кола сім’ї”.

Маша Міщенко