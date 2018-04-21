Як з Депардьє зробили гуцула (фоторепортаж)

Новорічні свята Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною зустрічав у своїй резиденції “Синьогора” в селі Гута Богородчанського району Івано-Франківської області.

3 січня у гості до Віктора ЮЩЕНКА прилетів Президент Грузії Михаїл Саакашвілі з родиною.

Наступного дня Президенти України та Грузії разом з дружинами відвідали місто Коломию на Прикарпатті.

Вони оглянули експонати Музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосафата Кобринського. Потім гості пішки пройшли до єдиного в Україні Музею писанок, де зберігається понад 5 тис. експонатів.

Віктор Ющенко з дружиною Катериною і Михаїл Саакашвілі з дружиною Сандрою Руловс під час відвідування Музею писанки в Коломиї

Напередодні Різдвяних свят Президенти України та Грузії зі своїми дружинами відвідали Манявський Скит, що у Богородчанському районі Івано-Франківської області.

Разом із президентами до Манявського монастиря завітав відомий французький кіноактор Жерар ДЕПАРДЬЄ, який приїхав до України на запрошення В.ЮЩЕНКА.

Ж.ДЕПАРДЬЄ вважає сім’ю глави держави “своїми хорошими друзями”.

Актор зізнався, що йому подобається Україна, а особливо українки.

Фото Миколи Лазаренка (УНІАН)