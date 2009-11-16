Інвесторів з Еміратів Ющенко приманює українським чорноземом
Делегація буде за два тижні
Через два тижні до Україні прибуде делегація Об’єднаних Арабських Еміратів, яка вивчатиме потенціал українського аграрного сектора.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на зустрічі з керівництвом Торгово-промислової палати Абу-Дабі, представниками арабських та українських бізнесових кіл в ОАЕ.
Президент підкреслив, що Україна надзвичайно зацікавлена у співпраці з Об’єднаними Арабськими Еміратами у сільськогосподарській сфері. На його думку, ОАЕ також зацікавлені у подібному співробітництві, оскільки Україна володіє значним відсотком чорноземних земель світу.
За словами В.ЮЩЕНКА, є колосальний потенціал співпраці в цьому секторі. Саме тому за два тижні Україну відвідає делегація високого рівня, яка вивчатиме можливості щодо вирощування і переробки агрокультур.
Як повідомлялось, ОАЕ висловлювали зацікавленість у використанні українських сільськогосподарських земель для вирощування для своїх потреб агрокультур.