Заступник міністра ВС Савченко: Як не попастися на “візир”

З’явилися десятки законопроектів про зниження штрафів – вважаю, що це пов’язано з популізмом... Сумлінна людина ніколи не попадеться, навіть якщо десь і перевищила швидкість...

Рік тому в Україні запровадили нові норми Правил дорожнього руху. За цей час, за даними ДАІ, українців оштрафовано на 1,5 млрд. гривень. Нові штрафи значною мірою змінили наше життя. Тепер не всякий наважиться без страху за наслідки перетнути подвійну осьову, пролетіти на червоне світло, не кажучи вже про ризик сісти за кермо напідпитку. Чимало водіїв перечитали півзабуті правила й запаслися необхідним причандаллям – блютусами, хендз-фрі, дитячими крісельцями. За кілька місяців на ринку з’явилися й «антиштрафи» – спеціальні накладки на номерні знаки, які заважають їх фотографувати, антирадари.

На наші запитання відповідає заступник міністра внутрішніх справ Олександр Савченко.

Поправки до закону про дорожній рух викликали багато суперечок, позовів та шквал критики. Чи вдалося за рік досягти поставленої мети?

Після прийняття закону ми вірили, що це буде хоч один з небагатьох документів, які реально працюють. Для цього робили все. У 2008 році ми провели річну акцію «Порядок на дорогах». Робили так, як вигідно не нам, а насамперед громадянам. Смертність від ДТП вдалося скоротити на 25–30%! На кінець жовтня цього року, порівняно з 2008-м, у нас 35% (2300) загиблих і 30% (16 тис.) травмованих. Порівнювати з 2007-м роком – то зменшення просто фантастичне – на 45% менше загиблих (3,5 тис.) і на 40% – травмованих (26 тис.). Це – результат. До 2008-го в нас гинуло на дорогах близько 20 чоловік на день, сьогодні ж ця цифра значно менша – у середньому 12. Ці показники не набагато вищі за європейські – 10–11.

Проте їздити обережніше стали лише власники «бюджетних» автомобілів. «Мажори» ж швидкості не змінили?

В Україні чималу роль відіграє корупція...

Ні для кого не секрет, що преференції для багатьох категорій населення виходять за межі здорового глузду. Зупинивши таких людей, інспектор козиряє і бажає гарної дороги – складати протокол собі ж дорожче. Тим більше – на прокурора, суддю й депутата ми практично не маємо права його складати. Тому пішли іншим шляхом. У законі був чи не найголовніший пункт про автоматичну фіксацію. Нам удалося закупити 350 радарів з фотокамерою, які досить гарно працювали. Але це не сподобалося тим, кому надходили фото порушень. Після ухвалення закону якось я сів у машину і їхав, боячись осоромитися – не потрапити десь на такий радар. Але я зробив висновок, що сумлінна людина ніколи не попадеться, навіть якщо вона десь і перевищила швидкість. Усі ми люди, й усі ми грішні. Так чи інакше, колеги-водії завжди блимають фарами, мовляв, поблизу стоїть машина ДАІ.

Після того ви почали виставляти автомобілі з “фотографами” ДАІ без жодних зовнішніх ознак. І вас за це критикували…

Яка різниця, де стоїть камера? Не порушуй закону і їдь спокійно. Але знову ж таки – суспільство нас не підтримало. Навіть ті, хто приймав цей закон. Сьогодні вже з’явилися десятки проектів законів про зниження штрафів. Вважаю, що це пов’язано з популізмом, хоча не вірю, що громадяни, які не наділені владними повноваженнями, на це реагують. Вони бояться їздити по наших дорогах. Сьогодні будь-який «мерседес» може переїхати нещасну «Таврію» і навіть не помітити її. Вважаю, що деякі політики, принаймні більшість із них, не знають свого народу й піаряться на цьому, не розуміючи навіть суті питання. «Таврія» – не спортивне авто, і її водію все одно – понизять штраф чи ні.

Але високі штрафи й нині абсолютно не розв’язують проблеми «мажорів». Від влади зокрема. Як бути?

Чудово розуміючи, що не всі суди об’єктивно підходитимуть до покарання правопорушників, ми відразу запропонували бальну систему. Депутат може платити штрафи на десятки тисяч гривень. Йому ця сума – не втрата. А бали – це важіль впливу на злісних правопорушників… Нарахували 30 балів, забрали посвідчення, і людина пішла на перездачу. Проте це не пройшло, хоча ми й мали рацію.

Звідки в нас з’являються «мажори»? Не з вини ж міліції! Винне все суспільство і насамперед ті, хто не приймає передбачених законом рішень. Якби хоч в одного забрали посвідчення, а потім, коли б цю людину піймали знову за кермом та дали б кілька років в’язниці, – то все було б зовсім по-іншому. Уся Європа живе за правилами, а в Україні їх немає. Ось що вражає найбільше.

Однак на аварійність впливає не лише швидкість авто, а і якість дороги... Часом водій порушує правила вимушено, через нехлюйство всіляких служб...

Нині ми отримали певні важелі впливу на всі служби, які займаються дорогами. Уже десятки тисяч покараних, але в нас на дорогах нічого не змінилось... Польща готується до Євро-2012. Там знають, чого хочуть. Поляки мають побудувати 3 тисячі комплексів, і вони пишаються тим, що 700 уже готові! У них немає реклами сумнівних ліків, алкоголю, тютюнових виробів… Чим вони за нас кращі? Чи вони розумніші? Ні, вони – порядніші. У нас усі хочуть «кришувати» трамадол, у нас рекламують пиво, горілку. Невже ми не держава? Польща будує дороги, бо зараз там швидше як 70 км/год ніде не поїдеш. Пішохідні переходи – з острівцями, щоб автомобілі не могли обганяти. Якщо без острівця – стоїть «ферма» зі знаками та світлофором. Усе освітлено. А де наші служби? Що в нас будується? Дороги не ремонтуються, розмітки немає, освітлення не працює, немає жодного відкритого моста, який би розвантажив міські затори в Києві. Усе націлено на повне нівелювання закону про підготовку до Євро-2012.

А як можна вплинути на автодори, щоб покращити якість шляхів?

У нас мало якісних доріг... Простіше сказати – немає. Ті самі Київ – Чоп чи Київ – Одеса якісні для України, але дуже далекі від євростандартів. Ураховуючи, що ми «готуємося» до Євро, це небезпечно для авторитету держави. Те, що будується, – не відповідає вимогам якості та без особливого контролю. Я вже не кажу про освітлення чи інформаційні табло й інші речі, які мають сприяти водіям.

Неправильно думати, що лише МВС примусить шляховиків працювати. Це має відбуватися на вищому рівні. Якщо є загальна політика – гроші знайти завжди можна.

З усіх учасників дорожнього руху 99 відсотків штрафів у нас платять водії. Лише часом – пішоходи. З чим пов’язана така лояльність?

В Україні безліч законів, за якими громадяни мають платити штрафи – і за розпивання алкоголю в громадських місцях, і за куріння, і за вигул тварин, і за недотримання ПДР… Людина (без керма) мала б озолотити Україну. Один – порушує санітарний режим, другий – вигулює собак у неналежному місці. Та суддя й оком в його бік не поведе. Така в нас правова культура... Її вихованням ніхто не займається. Цілком можливо, що для цього паспорт громадянина України потрібно вручати в камерах ізолятора тимчасового утримання, щоб 16-річні хлопці й дівчата розуміли, де проводитимуть час, якщо скоять правопорушення. Можливо, тоді люди розумітимуть, що перш ніж щось робити, потрібно добре подумати… Поки суспільство не відчуватиме сорому за свої певні дії, ми нічого не доб’ємося.

Наскільки адекватні наші штрафи? Чи не потрібно їх ще підвищувати?

Якщо теоретично – їх варто підвищити. Але якщо брати до уваги те, що в нас немає невідворотності покарання, то я, аби не збурювати масовий гнів, просив би про інше. Запровадьмо тверезе життя. Поки люди не зрозуміють, що це потрібно не для міліції чи держскарбниці, а для самого суспільства, – жодні підвищення не матимуть сенсу. Поки що, хоч як це прикро, навіть сучасні штрафи не працюють. А що дасть ще більше їх зростання? Сумлінніші платитимуть вищі штрафи, а інші, зокрема й ті, хто може відкупитися, – як завжди…

Розмовляв Сергій Перепелиця