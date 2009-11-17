У НУ-НС вважають, що мораторій на підвищення цін на ліки знищить фармацію

Президент вчинив правильно, наклавши вето на закон про мораторій на підвищення цін на ліки. Про це заявив народний депутат, член фракції «НУ-НС» Іван Стойко.

За його словами, нині фармацевтична галузь України використовує близько 90% інгредієнтів для виготовлення ліків з-за кордону. Відтак, подолання вето спричинить дефіцит на вітчизняному ринку ліків, який вже постраждав від кризи.

«Це зупинить розвиток вітчизняного лікарського та фармацевтичного ринку, тому ми повинні робити усе, щоб наші лікарські засоби були конкурентоспроможними», - відзначив Стойко.

«Такий мораторій дозволить в ручному режимі регулювати цінову політику на ринку ліків – це недопустимо. Малий та середній бізнес проковтнуть фармацевтичні гіганти і це унеможливить доступ до найнеобхіднішого саме сільському населенню», - підкреслив народний обранець.