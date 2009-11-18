Представнику Ющенка у ЦВК зрозуміло, на кого робить головну ставку Росія

Політика Юлії Тимошенко у газовій сфері – авантюрна, яка передбачає здачу національних інтересів, а взамін – особисту підтримку з боку керівництва РФ на президентських виборах. Про це журналістам заявив Андрій Парубій, народний депутат, представник Віктора Ющенка у ЦВК.

«На жаль, рік, що минув після підписання газових угод між Тимошенко і Путіним, підтвердив прогноз, який давав Віктор Ющенко: ці умови є найбільш кабальними за весь час існування української держави», - наголосив депутат.

Він підкреслив, що сьогодні вже всім зрозуміло, що Росія використовує газову трубу для дискредитації України та шантажу. Депутат зауважив, що вже після січня цього року в Україні з’явилася структура Газпрому «Газпромзбут». «Очевидно, що РФ буде добиватися збільшення кількості українських підприємств, яким газ постачає безпосередньо структура Газпрому. Фактично, це можливість для передачі стратегічних промислових українських об’єктів під вплив «Газпрому» та російських фінансових структур», - підкреслив Парубій.

Депутат зауважив, що всі обіцянки стосовно того, що Росія не буде виставляти офіційний борг перед Україною за недобір газу, на сьогодні документально не є підтвердженим. «Більш - після того, як останній раз Тимошенко нібито з Путіним домовлялась про те, що Росія не виставить борг перед Україною, Президент Росії Медвєдєв публічно дав доручення керівнику Газпрому дотримуватися всіх умов угоди», - нагадав депутат.

«Фактично борг України перед Росією має скласти майже 9 млрд. дол. Ми усвідомлюємо, наскільки цей факт може бути предметом тиску на українську внутрішню політику зі сторони російського політичного керівництва, - каже Парубій. - Складається враження, що газові домовленості є хабарем Юлії Тимошенко Російській Федерації і здачею національних інтересів заради підтримки на виборах. Я не здивуюсь, що газова тема буде суттєво використовуватись РФ для впливу на українські президентські вибори».

При цьому політик відмітив, що «сьогодні стає все більш очевидним, що РФ на президентських виборах буде головну ставку робити на Юлію Тимошенко. Нам треба усвідомити, яку небезпеку може принести реалізація цього сценарію для країни».

«Єдиний, хто сьогодні зможе протистояти цим планам і послідовно захищати національні інтереси, недоторканість української ГТС, українську енергетичну безпеку, - це Президент України Ющенко. Іншої альтернативи для захисту України немає», - підсумував Парубій.