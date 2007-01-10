Томенко вимагає зменшити комунальні тарифи у зв’язку з погодними умовами

Заступник керівника фракції Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО вимагає від місцевих влад зменшити тарифи на житлово-комунальні послуги у зв’язку з погодними умовами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

«Очевидно, що уряд та місцева влада, які закладали у бюджет значно вищі витрати на енергетику і газ, витрачають вже більше місяця теплої зими цього року на теплопостачання набагато менше, аніж було заплановано. І було б справедливо це врахувати, та переглянути тарифи для населення, а не економити на їхніх зарплатах і пенсіях», - вважає М.ТОМЕНКО. На його переконання, питання прозорості реальних витрат комунальних підприємств потребує негайного обговорення як в уряді, так і в парламенті.

Крім того, говорячи про вчорашнє скасування президентського вето на мораторій на продаж землі, М.ТОМЕНКО зауважив, що фракція БЮТ не дозволить «земельним баронам» створити хаос на ринку землі. «В свій час відбувся грабунок людей майновими сертифікатами, а зараз виникає загроза грабунку земельними сертифікатами», - зазначив народний депутат. Він закликав селян принаймні протягом року не поспішати продавати ці сертифікати до законодавчого унормування продажу земельних ділянок та до формування в Україні цивілізованого ринку землі.