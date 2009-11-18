Тимошенко у газових контрактах з Росією все влаштовує

Під час роботи Міжурядової українсько-російської комісії з економічного співробітництва, засідання якої відбудеться 19 листопада в Ялті, питання, що стосуються газових відносин між Україною і Росією, обговорюватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Газові питання обговорюватися не будуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хочу розчарувати всіх, хто постійно перебуває в системі оцінки газових конфліктів, тому що між Україною і Росією на економічному комітеті жодного питання, що стосується природного газу, розглядатися не буде, з однієї простої причини – у нас немає сьогодні проблемних питань в цій сфері. У нас на 10 років врегульовано всі питання, починаючи від ціноутворення і закінчуючи всіма аспектами співпраці щодо транзиту. Крім того, у нас врегульовано всі відносини за розрахунками...», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що з 2010 року буде збільшено розмір тарифу на транзит газу. «Вперше за 18 останніх років буде істотно підвищено ціну на транзит російського газу через територію України. За нашими розрахунками, приблизно в два рази», - сказала глава уряду.

Прем`єр також зазначила, що в результаті підвищення тарифів істотно покращиться фінансове становище НАК «Нафтогаз України». «Це істотно покращить фінансове становище НАК «Нафтогазу». Це зміцнить його повну незалежність, зміцнить його статус і дасть можливість здійснювати модернізацію і реконструкцію НАК «Нафтогаз України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада ц.р. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в рамках засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, яке планується провести в Ялті 19 листопада під головуванням прем`єр-міністрів України і Росії, обговорюватиметься питання поставок газу до України в 2010 році.

«19 числа відбудеться спеціальне засідання українсько-російської економічної комісії, де будуть присутні два прем`єри – Росії й України – і урядові делегації. Саме ми знову підніматимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 18 листопада, представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що Президент України має намір запропонувати керівництву Росії внести зміни до газових контрактів.