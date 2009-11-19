Бютівець Ляшко і регіонал Лук'янов влаштували у Раді шоу з краваткою

У Верховній Раді знову стався конфлікт між депутатом-“регіоналом” Владиславом ЛУК’ЯНОВИМ та депутатом від БЮТ Олегом ЛЯШКОМ, але цього разу вже словесний.

Як передає кореспондент УНІАН, конфлікт виник під час розгляду проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

У своєму виступі В.ЛУК’ЯНОВ критикував уряд за відмову підвищувати мінімальні зарплати та пенсії. При цьому він наочно демонстрував “бютівцям” купюри гривень і заявив, що на сьогодні більшість українців фактично живе на 14 грн. на добу.

Після цього В.ЛУК’ЯНОВ зауважив, що під час ранкової сутички з О.ЛЯШКОМ порвав йому краватку, яка, як стверджував сам “бютівець”, коштує більш як 3 тис. грн.

У відповідь О.ЛЯШКО з краваткою в руках підійшов до трибуни, з якої виступав В.ЛУК’ЯНОВ, і намагався повісити свою краватку йому на плечі й щось при цьому говорив. Після нетривалої словесної перепалки інцидент був вичерпаний.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у президії ВР між депутатом від БЮТ О.ЛЯШКОМ та депутатом від Партії регіонів В.ЛУК’ЯНОВИМ сталася бійка.

“Бютівці” наполягали на розгляді законопроектів про внесення змін до держбюджету, які були заветовані Президентом. Головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ поставив цю пропозицію на голосування, однак її підтримали лише 195 народних депутатів. Після цього О.ЛЯШКО підбіг до О.ЛАВРИНОВИЧА і почав вимагати, аби ці питання все ж таки були розглянуті.

У свою чергу, до О.ЛЯШКА вибіг В.ЛУК’ЯНОВ і почав відтягувати його за краватку. Між депутатами сталася бійка, якій намагалися завадити кілька депутатів з фракції БЮТ: вони підійшли до президії й розняли О.ЛЯШКА і В.ЛУК’ЯНОВА.

Після цього ВР поновила роботу.