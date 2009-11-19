У місцевих держадміністрацій закінчилися гроші - настає параліч?

Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Матчук та керівники всіх районів області звернулися до Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з проханням терміново втрутитися в ситуацію з катастрофічним недофінансуванням місцевих державних адміністрацій.

«На початку року ми інформували Вас, що для забезпечення функцій виконавчої влади в області в Державному бюджеті на 2009 рік затверджено видатки, що становлять лише одну десяту частину необхідного обсягу. Стан справ не змінився. Однак навіть такі мізерні витрати не фінансуються в повному обсязі. Зокрема, за вересень не отримано з державного бюджету на господарське забезпечення 153,6 тис. грн., за жовтень – 279, 9 тис. грн., за листопад – 230, 7 тис. грн. Це призводить до повного паралічу в здійсненні основних повноважень місцевих державних адміністрацій», - говорять автори звернення.

Чиновники б’ють на сполох – у регіоні припинені відрядження державних службовців. Не фінансуються транспортні послуги, в яких закладена заробітна плата водіїв. Через заборгованість у послугах зв’язку, органи виконавчої влади попереджені про наступне відключення від телекомунікаційної мережі, в апараті облдержадміністрації зупиняється відправка кореспонденції.

«В кошторисах районних адміністрацій немає видатків на облаштування сигналізації, придбання паперу, на друк і виготовлення списків виборців для проведення голосування на чергових виборах Президента України», - наголошують голови державний адміністрацій.

Крім того, за їх словами, практично відсутні кошти для проведення найнеобхідніших витрат – орендної плати, обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки, придбання канцелярського та господарського приладдя, бензину, ремонту техніки, захисту інформації. Як наслідок – підприємства – надавачі послуг припиняють їх та застосовують штрафні санкції до органів влади за несвоєчасність розрахунків.

«Зважаючи, що на наші неодноразові звернення з цього приводу ми отримуємо формальні відписки, просимо Вас шановна Юліє Володимирівно, терміново втрутитися.

В іншому випадку ми змушені будемо заявити про тимчасове припинення здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій», - застерігають голови держадміністрацій.