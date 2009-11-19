У ЦВК розказали, коли можна підключати холодильник до телевізора

Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо надання кандидатам у президенти України часу для ведення агітації за державні кошти на державному телебаченні, радіо та у газетах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.

Усі кандидати у президенти зможуть безкоштовно провести агітацію за себе в ефірі Національної телекомпанії України у три етапи: з 23 листопада по 4 грудня, з 7 по 17 грудня та з 18 по 30 грудня.

Щодня в ефірі телебачення зможуть виступити по два кандидата у президенти, які матимуть для виступу по 10 хв. Записи їхніх виступів транслюватимуть о 19.00 та 19.30.

За результатами жеребкування кандидати у президенти виступатимуть на телебаченні у такій послідовності:

Людмила СУПРУН – на першому етапі агітації виступатиме 12-ю, на другому – 15-ю і на третьому – 9-ю;

Анатолій ГРИЦЕНКО – 4-м, 10-м і 11-м;

Олександр ПАБАТ – 1-м, 8-м і 4-м;

Петро СИМОНЕНКО – 14-м, 2-м і 13-м;

Олег РЯБОКОНЬ – 5-м, 4-м і 12-м;

Віктор ЯНУКОВИЧ – 13-м, 16-м і 8-м;

Сергій РАТУШНЯК – 6-м, 14-м і 7-м;

Михайло БРОДСЬКИЙ – 10-м, 17-м і 5-м;

Сергій ТІГІПКО – 18-м, 11-м і 18-м;

Олександр МОРОЗ – 9-м, 3-м і 10-м;

Інна БОГОСЛОВСЬКА – 15-ю, 1-ю і 16-ю;

Юрій КОСТЕНКО – 7-м, 6-м і 11-м;

Василь ПРОТИВСІХ – 16-м, 9-м і 3-м;

Олег ТЯГНИБОК – 17-м 13-м і 2-м;

Володимир ЛИТВИН – 3-м, 5-м і 17-м;

Арсеній ЯЦЕНЮК – 11-м, 7-м і 14-м;

Віктор ЮЩЕНКО – 2-м, 18-м і 15-м;

Юлія ТИМОШЕНКО – 8-ю, 12-ю і 6-ю.

Також кандидати у президенти зможуть агітувати за себе на Національному радіо України у три етапи: з 23 листопада по 7 грудня, з 8 по 22 грудня та з 23 грудня 2009 по 8 січня 2010 року.

Л.СУПРУН – на першому етапі виступатиме 9-ю, на другому – 14-ю і на третьому – 17-ю;

А.ГРИЦЕНКО – 16-м, 10-м, 11-м;

О.ПАБАТ – 18-м, 5-м, 1-м;

П.СИМОНЕНКО – 12-м, 15-м, 4-м;

О.РЯБОКОНЬ – 15-м, 3-м, 18-м;

В.ЯНУКОВИЧ – 4-м, 16-м, 5-м;

С.РАТУШНЯК – 8-м, 17-м, 8-м;

М.БРОДСЬКИЙ – 1-м, 7-м, 12-м;

С.ТІГІПКО – 13-м, 18-м, 14-м;

О.МОРОЗ – 10-м, 2-м, 6-м;

І.БОГОСЛОВСЬКА – 2-ю, 1-ю, 3-ю;

Ю.КОСТЕНКО – 7-м, 4-м, 10-м;

В.ПРОТИВСІХ – 6-м, 12-м, 13-м;

О.ТЯГНИБОК – 5-м, 8-м, 15-м;

В.ЛИТВИН – 3-м, 13-м, 16-м;

А.ЯЦЕНЮК – 14-м, 11-м, 7-м;

В.ЮЩЕНКО – 17-м, 6-м, 2-м;

Ю.ТИМОШЕНКО – 11-ю, 9-ю, 9-ю.

Крім того, кандидати зможуть опублікувати свої передвиборні програми у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» з 15 по 25 грудня.

У кожному номері газети будуть обнародувати програми двох кандидатів у такій послідовності: в газеті «Голос України» - А.ГРИЦЕНКО, С.ТІГІПКО, П.СИМОНЕНКО, О.ТЯГНИБОК, Ю.КОСТЕНКО, М.БРОДСЬКИЙ. О.МОРОЗ, В.ЯНУКОВИЧ, В.ПРОТИВСІХ, О.РЯБОКОНЬ, Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО, О.ПАБАТ, С.РАТУШНЯК, А.ЯЦЕНЮК, І.БОГОСЛОВСЬКА, В.ЛИТВИН, Л.СУПРУН.

У газеті «Урядовий кур’єр» - О.МОРОЗ, О.ТЯГНИБОК, С.РАТУШНЯК, А.ЯЦЕНЮК, В.ЮЩЕНКО, О.ПАБАТ, О.РЯБОКОНЬ, В.ЯНУКОВИЧ, Ю.КОСТЕНКО, В.ПРОТИВСІХ, М.БРОДСЬКИЙ, Л.СУПРУН, С.ТІГІПКО, Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, П.СИМОНЕНКО, А.ГРИЦЕНКО та І.БОГОСЛОВСЬКА.