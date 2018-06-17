Три ялтинські конфузи (фоторепортаж)
Цікаво, що і Урядовий портал і офіційний сайт уряду Російської Федерації не дуже надривалися, висвітлюючи зустріч двох прем`єрів... Запізнення, «шутка юмора», і конфуз на підписанні, що змазав картинку...
Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко на спільній зі своїм російським колегою прес-конференції за підсумками переговорів в Ялті щосили намагалася переконати пресу, що вона цілком і повністю задоволена результатами зустрічі. Володимир Путін в цьому питанні настільки яскравого ентузіазму не виявив, фактично обмежившися заявою, що за час 20-хвилинного віч-на-віч голови урядів встигли обговорити: співпрацю в космосі, в машинобудуванні, в енергетиці і в авіабудуванні. Та й ще і газові питання. Вперше обіцянка не брати з України штрафи за недобір газу, як це передбачено контрактами, пролунала не з вуст Юлії Тимошенко, а персонально від Володимира Путіна.
Путін, розуміючи що запізнився, так поспішав на зустріч з
Тимошенко, що Юлії Володимирівні, яка чекала високого гостя на ґанку, довелося буквально на ходу позбавлятися верхнього одягу
|До речі, журналісти вже набили руку в тому, щоб за вбранням українського прем`єра визначати настрій ЮВТ. Того дня преса зійшлася на визначенні «кокетливий»
|Прем`єри насамперед пішли на зустріч віч-на-віч
Цікаво, що і Урядовий портал – офіційний інтернет-ресурс уряду України, і Інтернет-портал уряду Російської Федерації, не дуже надривалися, висвітлюючи зустріч двох прем`єрів. Скажімо, тексту чи хоч би витягів з підписаного в Криму Протоколу про економічну співпрацю ані там, ані там знайти не вдалося. Портал російського уряду так і зовсім обмежився публікацією вступного слова Путіна на засіданні Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, та розшифровкою спільної прес-конференції Путіна-Тимошенко. На переговори двох прем`єрів сайт уряду РФ відреагував «інформацією», що складається із назви «Голова Уряду Російської Федерації В.В.Путін, який перебуває з робочим візитом на Україні, зустрівся в Ялті з Прем`єр-міністром України Ю.В.Тимошенко» і п`яти фотографій. Для порівняння: засідання наглядової ради російського Зовнішекономбанку, яке Путін проводив кількома годинами раніше, удостоїлося куди більшої уваги співробітників порталу.
Може через те, що саме воно стало причиною запізнення на 2,5 години на зустріч з Тимошенко? Ну, треба сказати, причина була поважна, а розмова – більш ніж серйозна. Адже вже в третьому реченні свого вступного слова Путін жорстко попередив членів наглядової ради ВЕБ: «про футбол – ані слова!».
|Виходу до преси журналістам довелося добряче почекати
|Перед початком спільної прес-конференції прем’єри вирішили ще раз обговорити деякі деталі
Проте навіть такі обгрунтовані зміни в московському графіку російського прем`єра не скасовують того факту, що перший конфуз трапився ще до початку його зустрічі з Тимошенко. І річ навіть не в тому, що Путін запізнився. Та й не в тому, що українські (за визначенням упереджені – а як інакше?) журналісти, зрозуміло, розцінили це запізнення як спробу продемонструвати, хто в домі хазяїн. Засмучує інше: спортсмен, комсомолець (даруйте, колишній гебіст), активіст і просто красень, який погодився стати другим лише після того, як двічі побув першим, лише повторив відомий в журналістських колах «вихід Ющенка». І навіть, здається, нового рекорду часу не встановив – двічі прикро.
|На запитання чи знає Путін про те, що його візит до України співпав у часі з візитом Саакашвілі, ВВП майже образився: «Ви думаєте, я стежу за всіма пересуваннями, чи що?»
Потім був широко цитований в ЗМІ діалог прем`єрів про шкоду краваток під час вечері:
«В.В.Путин: Чем занимались наши коллеги - понятия не имею, но думаю, что двум президентам всегда есть, о чем поговорить, что обсудить, куда-то сходить. Бойцы вспомнили минувшие дни и битвы, что вместе продули они. А мы вместе пойдем на ужин - меня коллега пригласила. Но я сказал, мы будем говорить о Чехове, допустим.
Что можно еще посоветовать и порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене - не ровен час... Ну вы меня понимаете.
Ю.В.Тимошенко: Владимир Владимирович, я точно могу без галстуков проводить ужины.
В.В.Путин: Слопает гость Ющенко еще галстук.»
(Інтернет-портал уряду Російської федерації)
|“Чим займалися наші колеги - поняття не маю... А ми разом підемо на вечерю...”
|“Володимире Володимировичу, я точно можу без краваток проводити вечері”
|Поки Тимошенко жартувала з Путіним, на неї чекали “міна уповільненої дії”
Ну й останній конфуз стався вже у фіналі – під час підписання «забороненого до оприлюднення» Протоколу. У руках у Тимошенко відмовила «протокольна» ручка, і українському прем`єрові довелося на очах у преси шукати канцтовар в робочому стані. Кінець кінцем це дрібниця, деталь, але «картинку» вона змазала. Справу врятував як завжди щирий в жестах Володимир Володимирович - своїм хвацьким махом у бік помічника текою з щойно підписаним документом.
|От Тимошенко намагається розписатися “протокольною” ручкою...
|Ще одна спроба... Путін явно не в захваті від результату
|А от Тимошенко замінили ручку
|Свій варіант протоколу ВВП віддав помічникові з таким собі хвацьким замахом
Фото Олександра Прокопенка / УНІАН