Три ялтинські конфузи (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко на спільній зі своїм російським колегою прес-конференції за підсумками переговорів в Ялті щосили намагалася переконати пресу, що вона цілком і повністю задоволена результатами зустрічі. Володимир Путін в цьому питанні настільки яскравого ентузіазму не виявив, фактично обмежившися заявою, що за час 20-хвилинного віч-на-віч голови урядів встигли обговорити: співпрацю в космосі, в машинобудуванні, в енергетиці і в авіабудуванні. Та й ще і газові питання. Вперше обіцянка не брати з України штрафи за недобір газу, як це передбачено контрактами, пролунала не з вуст Юлії Тимошенко, а персонально від Володимира Путіна.

Цікаво, що і Урядовий портал – офіційний інтернет-ресурс уряду України, і Інтернет-портал уряду Російської Федерації, не дуже надривалися, висвітлюючи зустріч двох прем`єрів. Скажімо, тексту чи хоч би витягів з підписаного в Криму Протоколу про економічну співпрацю ані там, ані там знайти не вдалося. Портал російського уряду так і зовсім обмежився публікацією вступного слова Путіна на засіданні Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, та розшифровкою спільної прес-конференції Путіна-Тимошенко. На переговори двох прем`єрів сайт уряду РФ відреагував «інформацією», що складається із назви «Голова Уряду Російської Федерації В.В.Путін, який перебуває з робочим візитом на Україні, зустрівся в Ялті з Прем`єр-міністром України Ю.В.Тимошенко» і п`яти фотографій. Для порівняння: засідання наглядової ради російського Зовнішекономбанку, яке Путін проводив кількома годинами раніше, удостоїлося куди більшої уваги співробітників порталу.

Може через те, що саме воно стало причиною запізнення на 2,5 години на зустріч з Тимошенко? Ну, треба сказати, причина була поважна, а розмова – більш ніж серйозна. Адже вже в третьому реченні свого вступного слова Путін жорстко попередив членів наглядової ради ВЕБ: «про футбол – ані слова!».

Проте навіть такі обгрунтовані зміни в московському графіку російського прем`єра не скасовують того факту, що перший конфуз трапився ще до початку його зустрічі з Тимошенко. І річ навіть не в тому, що Путін запізнився. Та й не в тому, що українські (за визначенням упереджені – а як інакше?) журналісти, зрозуміло, розцінили це запізнення як спробу продемонструвати, хто в домі хазяїн. Засмучує інше: спортсмен, комсомолець (даруйте, колишній гебіст), активіст і просто красень, який погодився стати другим лише після того, як двічі побув першим, лише повторив відомий в журналістських колах «вихід Ющенка». І навіть, здається, нового рекорду часу не встановив – двічі прикро.

Потім був широко цитований в ЗМІ діалог прем`єрів про шкоду краваток під час вечері:

«В.В.Путин: Чем занимались наши коллеги - понятия не имею, но думаю, что двум президентам всегда есть, о чем поговорить, что обсудить, куда-то сходить. Бойцы вспомнили минувшие дни и битвы, что вместе продули они. А мы вместе пойдем на ужин - меня коллега пригласила. Но я сказал, мы будем говорить о Чехове, допустим.

Что можно еще посоветовать и порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене - не ровен час... Ну вы меня понимаете.

Ю.В.Тимошенко: Владимир Владимирович, я точно могу без галстуков проводить ужины.

В.В.Путин: Слопает гость Ющенко еще галстук.»

(Інтернет-портал уряду Російської федерації)

Здалося, чи то Юлія Володимирівна цього разу засоромилася трохи більше, ніж коли так само підхіхікувала в Москві словам Володимира Володимировича : «Мазурик какой-то утащил самолет»? Чи може в березні 2008-го вона вважала справедливішим зауваження колеги? Сама ж потім говорила , мовляв Ющенко сам спровокував Путіна на «мазурика»: «Всі вищі посадовці на своїх прес-конференціях, під час своїх публічних виступів і в повсякденному політичному житті мають дотримуватися етики поведінки. Але в той же час лідер кожної держави має право на свободу висловів. Мені теж не подобається, коли на світовій арені Президент України називає прем`єр-міністра зрадником національних інтересів, рукою Москви. Може Президент України сам вийде з своїх прес-конференцій, коли він таке говорить, для того, щоб не принижувати честь і гідність України? Коли сам політик задає такий тон, коли на світовій арені можна вживати грубі вислови, кривдити своїх партнерів або опонентів, він сам відкриває шлях для такого ж поводження з собою». А може цього разу Тимошенко відчувала себе більш збентеженою через те, що об`єктом публічної гостроти Путіна став не тільки (та й не стільки) Президент України, а і Президент Грузії? Проте зрозуміло, що на правах господині не підтримати жарт вона не могла.

Ну й останній конфуз стався вже у фіналі – під час підписання «забороненого до оприлюднення» Протоколу. У руках у Тимошенко відмовила «протокольна» ручка, і українському прем`єрові довелося на очах у преси шукати канцтовар в робочому стані. Кінець кінцем це дрібниця, деталь, але «картинку» вона змазала. Справу врятував як завжди щирий в жестах Володимир Володимирович - своїм хвацьким махом у бік помічника текою з щойно підписаним документом.

Фото Олександра Прокопенка / УНІАН