Ющенко зрозумів, що декому з його команди не варто було давати крісла

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що можна говорити про економіку, про пенсії та зарплати, але без згуртованої нації не може бути економічних досягнень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на відкритті пам’ятника Тарасові Шевченку у селі Криві коліна Черкаської області.

«Будуть говорити про високу зарплату, але ніколи її не досягнуть», - сказав Президент, зауваживши, що роз’єднана нація ніколи не піде на реформи, необхідні для розвитку економіки.

Водночас він визнає, що були у нього і помилки. І, перш за все, це стосується команди, яка з ним працювала, особливо на початку його президентства.

«Я був дуже наївним, починаючи з того, що я думав, що люди, які стоять за моєю спиною на Майдані, будуть мислити як я, що перенести їх з Майдану до крісел, і ми отримаємо другий прорив. На жаль, ні», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, бути на Майдані – це одне, а бути професіоналом – зовсім інше.

«Для того, щоб сформувалась команда, не потрібен Майдан, і не рік (на посаді – УНІАН) Президента, і не два», - сказав він, додавши, що це проблема становлення Української держави.

«Повірте, поки не перевіриш у бою, важко давати оцінки через Майдан іншим політикам. Моє розчарування таке, як і ваше. Хіба я не хочу, щоб у нас було краще, хіба я не перебрав усю команду», - сказав Президент.