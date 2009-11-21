Янукович вважає, що Європу втомили газові війни та перестрілки Києва з РФ

Європа втомилася від напружених відносин між Україною і Росією.

Про це сказав лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на 11-му з`їзді партії «Єдина Росія» у Санкт-Петербурзі.

«Від нас у Європі чекають відкритих дружніх відносин, тому що втомилися від газових воєн і безглуздої дипломатичної перестрілки», - сказав В.ЯНКОВИЧ.

«У 2010 році ми перегорнемо ту сторінку, і почнемо новий діалог у форматі Україна, Росія і ЄС», - упевнений він.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що Партія регіонів послідовно відстоює ідею позаблоковості України і повністю розділяє ідею створення єдиної системи європейської безпеки, яка б виключила будь-які погрози розколу і протистоянь.

За його словами, ЄС перетворюється на сильного і самостійного гравця на зовнішній арені. «Все частіше європейські політики говорять про єдину армію і нові механізми безпеки. Вважаю, що нам варто вибрати спільну позицію в цьому питанні і виступити разом на рівні міжпартійної співпраці з європейськими партіями і союзами, а також на рівні дипломатичному», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, безпека, це, перш за все, взаємна довіра на основі спільних інтересів – їх треба своєчасно сформулювати і запропонувати європейським колегам.