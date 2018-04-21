Ющенко, Янукович і Мороз домовилися створити робочу групу з підготовки плану діяльності ВР, президента і уряду, а також про створення Конституційної комісії і про проведення 14-15 лютого круглого столу з підготовки «Дорожньої карти» виконання Універсалу національної єдності.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ домовилися про створення робочої групи за участю представників парламенту, Секретаріату Президента і уряду для підготовки спільного плану діяльності загальнодержавних інститутів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України В.ЮЩЕНКО сьогодні після завершення тристоронніх консультацій з головою ВР О.МОРОЗОМ і прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Робоча група набере, по суті, меню політичних, економічних і соціальних ініціатив, на основі яких потім буде сформований спільний документ, і ми його підпишемо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку Президента, спільний план діяльності загальнодержавних інститутів (парламент, уряд, Президент – УНІАН) дозволить гарантувати суспільству спокій і толерантність у взаєминах між різними гілками влади.

У лютому Україна і Росія підпишуть спільний план дій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що в лютому Україна і Росія підпишуть спільний план дій на 2007-2008 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.

Він повідомив, що сьогодні в нього відбулася телефонна розмова з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, в ході якого обговорювалися питання, пов`язані із завершенням підготовки проекту спільного плану дій Україна-Росія на 2007-2008 роки.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повідомив, що українська і російська сторони вже обмінялися протоколами спільного засідання Міждержавної українсько-російської комісії, що проходило в Києві 22 грудня.

«Ми виходимо з таких міркувань, що в другій половині лютого обома сторонами ці документи будуть підписані», - підсумував В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент висловив упевненість, що в найближчі декілька днів ці протоколи підпишуть обидві сторони.

«Переконаний, що ця зустріч дозволила зняти гостроту в відносинах між гілками влади. Я сподіваюся, що українська політика в 2007 році буде гармонізованою і солідарною, і всі інститути влади повинні забезпечити стабільність і давати позитивні сигнали українському суспільству», - резюмував В.ЮЩЕНКО.

Ющенко і Янукович домовилися про узгодження кадрової політики

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися про узгодження кадрової політики між секретаріатами Президента і Кабінетом Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України В.ЮЩЕНКО сьогодні після завершення тристоронніх консультацій з головою ВР Олександром МОРОЗОМ і прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ми пройшлися по темі кадрових призначень, і із завтрашнього дня працюватимуть в цьому плані два секретаріати», - сказав він.

Президент, ВР і уряд дійшли згоди у питанні про землю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Верховна Рада і уряд домовилися про формування спільного плану дій із законодавчого забезпеченню функціонування ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України В.ЮЩЕНКО сьогодні після завершення тристоронніх консультацій з головою ВР Олександром МОРОЗОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент зазначив, що такої домовленості було досягнуто в ході сьогоднішньої зустрічі.

За його словами, це стосується земельного кадастру, це стосується законів або підзаконних актів, які регулюють особливість обороту тієї або іншої форми власності землі.

Президент, прем`єр і голова ВР обговорили створення Конституційної комісії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ обговорили створення Конституційної комісії щодо внесення змін до Основного Закону.

«Якщо ми хочемо удосконалити і створити ефективну модель влади, то в цьому контексті ми повинні внести зміни в Конституцію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку Президента, створення Конституційної комісії може стати стабілізуючим моментом співпраці всіх гілок влади в 2007 році.

Разом з тим В.ЮЩЕНКО уточнив, що змістовна частина змін в Конституцію в ході тристоронньої зустрічі не обговорювалася.

У свою чергу, голова Верховної Ради О.МОРОЗ також зазначив, що внесення змін в Конституцію дозволить зв`язати неузгоджені зараз положення.

Голова Верховної Ради вважає, що тристороння зустріч була «конче необхідною для налагодження ефективної співпраці всіх гілок влади».

«У нас повний збіг розуміння. Дискусію викликали деякі моменти з організації і технології підготовки різних рішень, але і в цьому ми порозуміємося», - сказав він.

Довідка УНІАН. Комісія з розробки пропозицій про внесення змін в Конституцію України і підготовку законопроектів, спрямованих на їх реалізацію, була створена Указом Президента від 2 листопада 2006 року. Мета комісії – забезпечити системну і комплексну підготовку пропозицій з удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні.

20 листопада Президент звернувся до голови Верховної Ради, прем`єр-міністра і лідерів парламентських фракцій з проханням запропонувати кандидатури для включення в конституційну комісію.

Круглий стіл щодо Універсалу національної єдності намічено на середину лютого

В Україні 14-15 лютого відбудеться круглий стіл з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності. За словами Президента, в круглому столі повинні взяти участь провідні політичні інститути країни, громадські організації, журналісти і позапарламентські політичні сили.

«Темою №1 для круглого столу має стати формування "дорожньої карти" для реалізації положень Універсалу національної єдності, який ми підписали минулого року», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України підкреслив, що в рамках круглого столу має бути підготовлений план дій «щодо реалізації тих домовленостей і тієї частини норм, які випливають з Універсалу національної єдності».

Розподіл повноважень між гілками влади залишається принциповим

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ погоджується з необхідністю проведення дискусії після внесення змін в Конституцію. Він зазначив, що питання розподілу повноважень між гілками влади залишається принциповим і вимагає подальших змін в законодавстві.

Водночас прем`єр погодився з позицією Президента України щодо необхідності спільної роботи із законодавчого врегулювання розподілу повноважень між гілками влади.

«Розподіл повноважень і відповідальність гілок влади перед суспільством, безумовно, ці питання принципові, але я погоджуюся з Віктором Андрійовичем, що ми обов`язково найближчим часом повинні все це привести у відповідність до українського законодавства і Конституції. З тих питань, з яких дійсно необхідні зміни в Конституцію або вдосконалення, у нас відбудеться дискусія», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши при цьому, що дана дискусія має відбуватися за участю громадськості, політиків.

Він додав, що уряд займатиме активну позицію в ході обговорення даних питань і прагнутиме до досягнення спільних поглядів і ухвалення спільного рішення.