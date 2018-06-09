Віктор Ющенко: Майдан - це диво

З виступу Президента України Віктора Ющенка на урочистих заходах з нагоди Дня Свободи в Українському домі

«Майдан - це диво»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Майдан зразка 2004-го року нікому не вдасться провести за гроші.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що “в цей святий день хотів ти розпочати всій виступ зі слів: «Ми живемо в умовах свободи».

За його словами, під тиском обставин ця теза здається ілюзією, кожен дає свою відповідь. У Президента є своя: “Свобода нам ніким не подарована, наша свобода - це наша незалежність і наша державність, але є й дещо більше – це свобода особистості».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна стала жити за принципами справедливості.

«24 серпня 1991 року і Майдан осені 2004-го року – це великий рух нації і людини до свободи. З мільйонів українських доль, поглядів, надій складається цей рух. Для нас його сутність українська, його природа загальнолюдська», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що Майдан - це не зміни, Майдан – це шанс на зміни. Сьогодні, за словами Президента, українці живуть в умовах демократії, в державі є свобода слова.

Президент назвав Майдан дивом, “раптовим дивом у власні сили” і додав, що Майдан був солідарним виявом нашої громадянської й національної позиції. “Я згоден з тим, що Майдан був складовою масштабного суспільного процесу”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Сильна Україна у складі об’єднаної Європи – це також історичний порятунок для Росії»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що для існування Росії дуже важлива інтеграція України до Європейського Союзу.

«Наша довгострокова мета – повноцінне входження України до об’єднаної Європи, інтеграція у Європейський Союз і вступ до загальноєвропейської колективної безпеки», - сказав Президент, висловивши переконання, що Україну від історичного моменту – підписання угоди «Про асоціацію» з ЄС відділяє кілька місяців .

«Сильна Україна у складі об’єднаної Європи – це також історичний порятунок для Росії і захист для неї від сповзання у трясовину, в якій загинула Російська імперія, а потім і Радянський Союз», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Глава держави, щоб вберегтися від катастроф на кшталт світових війн, втрати незалежності, треба мати не лише чітку мету, але й силу і вміння не гнутися перед обставинами, твердо і невідступно захищати власні національні інтереси.

«Для багатьох столиць Україна є постійною і незручною несподіванкою, яка ламає стереотипи і давні схеми стосунків, в тому числі по діагоналі між західним світом і Росією», - зауважив він.

На думку В.ЮЩЕНКА, у всьому «мереживі міжнародних відносин Україна зобов’язана нарощувати і закріпляти свої позиції, не як сателіта, не як прохача, а як принципового, активного і наполегливого гравця. Тим більше, маючи таку унікальну геополітику».

«Безумовно, ми здатні на це. І нам треба розуміти всю складність і серйозність зовнішніх загроз. Якщо хочемо доброго майбутнього для України, нам усім, незалежно від політичних поглядів чи електоральних симпатій, потрібно погодитися з єдиною зовнішньою нашою метою», - наголосив Президент вкотре підкресливши на «безальтернативності» євроатлантичного курсу країни.

Також він пояснив, чому прийняв рішення про свою поїздку в Грузію під час російсько-грузинської війни: «Свобода передбачає відповідальність. І свобода передбачає принциповість. Саме тому я поїхав у Тбілісі у серпні 2008 року. Бо там йшлося про речі фундаментальні. Про вашу свободу, про їхню свободу – про нашу свободу».

«Там, у Тбілісі прозвучав голос тієї Європи, якій небайдужа людська свобода і життя, незалежність суверенних держав і суверенних демократій. Ми повинні належати до цієї Європи. Навіть, якщо вона мовчить. Бо це – головна запорука нашої свободи. Україна повинна думати і діяти наперед, дбаючи про стратегічну власну перспективу», - сказав він.

«Нас можуть не розуміти. З безсиллям нам можуть погрожувати. Про нас можуть брехати. Нас можуть наважувати, ображати. Наша справа – йти вперед і довести світові нашу силу, діяльну присутність і наш український вплив. Так я розумію свободу Української держави», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

«Вперше за 18 років ми маємо демографічний оптимізм»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає значний розвиток економіки України за останні 5 років.

«За останні 5 років наш економічний рух здолав колосальну відстань. Попри кризу», - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що на початку його президентства, чотири роки тому, бюджет країни становив 80 мільярдів гривень. «Очевидно, це – велика сума. Але сьогодні бюджет України – 300 мільярдів. Я не пригадую, щоб у нашій історії була така динаміка державних фінансів»,- наголосив Президент.

Також він розповів про значний ріст інвестицій. За його словами, за 4 роки іноземні інвестиції зросли з 8 мільярдів доларів зросли до 38 мільярдів доларів. «Я істинно хочу, щоб майбутні 5 чи 10 років хоча би повторили цю тенденцію», - підкреслив Глава держави.

«Україна за ці роки якось уже звикла до імені житниці Європи. Кожен з останніх двох років ми експортували по 20 млн. тонн зерна, вийшли на п’яте місце в світі з продажу зерна, четверте місце з продажу кукурудзи, перше місце з продажу ячменю, і ми вертаємо те, що колись давно нам належало», - зауважив Президент .

Також він зазначив, що сьогодні в Україні спостерігається найнижчий за роки української незалежності рівень безробіття. «Вперше за 18 років ми маємо демографічний оптимізм. Якщо збережуться ці темпи приросту нації, які ми мали за останні 4 роки, починаючи з 2015 року ми матимемо абсолютний приріст української нації. 4 роки тому вона була на 14-му місці в Європі, на останньому місті в Європі серед вимираючих націй», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він переконаний, що це все свідчить про колосальну можливість для нашої свободи, для нашої української перспективи.

«Але її ніколи не буде, якщо повіримо лише в гроші і цифри. Вибачте, ці слова говорить фінансист. Я вірю в економічну свободу і добре знаю принципи її побудови. Свобода завжди має мету. Мета – це розвиток. Розвиток – це наш достаток – духовний, фізичний», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Але щоб розвиватися у нинішньому жорстокому світі, треба бути нацією, впевненою у своїх силах. Я уточню, переконаною у своїх силах, самодостатньою у своїх силах», - додав Президент.

«Найважливіше не обміняти свободу на «мішок добробуту»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців відповідально поставитись до свого вибору під час президентських перегонів.

Президент підкреслив, що кожен громадянин має усвідомити свою відповідальність за свій вибір: “За те, що ти обираєш, яку систему цінностей, пріоритетів ти обираєш, і вже після цього, кого ти обираєш”.

“Найважливіше не обміняти свободу на “мішок добробуту”, який щедро обіцяється сьогодні претендентами на найвищу посаду в державі”, - зауважив він, підкресливши, що свобода є найціннішим.

Він наголосив, що відстоював і буде відстоювати демократичний розвиток країни, розвиток культури та духовності українського народу, інтеграцію України до євроатлантичних структур.

“Політичний рейтинг абсолютно не означає хибність політики. Не будемо забувати, що більшість часто помиляється, я б уточнив найчастіше помиляється”, - зауважив Президент.

“Моя особиста свобода дозволяє мені сказати найважливіше – я визнаю помилки, й водночас вірю у силу духу, який після стількох років випробувань є й відроджується у наших українських серцях. Його сила вічна”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Згадуючи Майдан, В.ЮЩЕНКО зауважив, що він розуміє, що люди на Майдані стояли не тільки “за В.ЮЩЕНКА”. “Український Майдан стояв за власну мрію”, - підкреслив Глава держави. Він також зауважив, що й досі дехто не розуміє, що Майдан не був ярмарком обіцянок і гасел.

За його словами, це був початок руху світоглядних змін – рух до свободи та демократії.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ніхто не сміє применшувати чи принижувати значення Майдану. “Його політичні й суспільні наслідки, безумовно колосальні, влада, яка не розуміє цих процесів неминуче отримає нові Майдани”, - зауважив Глава держави. При цьому він сказав, що Майдан не був протистоянням людей, а був прагненням свободи.

В.ЮЩЕНКО закликав людей використовувати “не розвіяну енергію Майдану” на щоденне відстоювання своїх громадянських прав. Глава держави зауважив, що треба бути свідомими, що антидемократична реакція рівною мірою не ослабла.

“За останні п’ять років ми зупинили не одну загрозу узурпації влади в Україні – (яку хотіли провести – УНІАН) нечесним, бандитським способом, шляхом зговору консервації влади за найбільшими політичними кланами й сьогодні цей виклик, можливо найсерйозніший за останні 15 років”, - переконаний Президент.