Тимошенко попросять зібрати засідання через критичну ситуацію в Києві

У парламенті зареєстровано проект постанови “Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу”.

Текст документу оприлюднено на сайті парламенту.

Проектом постанови передбачено, що ТСК передасть матеріали свого розслідування до Генеральної прокуратури України для вирішення питання про притягнення до відповідальності посадовців Київради та її виконавчого органу, які своїми діями порушили вимоги Конституції та законів.

Згідно з документом, також ТСК має направити свій звіт Президентові України, Кабінету міністрів, до Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України для його вивчення та відповідного реагування.

Крім того, передбачається звернути увагу Президента, уряду та правоохоронних відомств “на наявність випадків порушення законодавства посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу, що призвело до критичного стану медичної галузі, навколишнього природного середовища та техногенної безпеки столиці, некваліфікованого управління корпоративними правами та земельним фондом територіальної громади міста Києва, економічно необґрунтованого формування тарифів, знищення об`єктів культурної спадщини, недотримання вимог законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування”.

Кабінету міністрів ТСК пропонує до 21 грудня 2009 року провести засідання “у зв`язку з критичною ситуацією, яка склалася в місті Києві щодо порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу з залученням представників Генеральної прокуратури України, Головного контрольно-ревізійного управління України та Рахункової палати”.

Крім того, депутати пропонують “у зв`язку з численними порушеннями фінансово-бюджетної дисципліни, допущеними посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу, які встановлені Головним контрольно-ревізійним управлінням України та Рахунковою палатою”, створити спеціальний урядовий орган, який визначити головним розпорядником бюджетних коштів, спрямованих для виконання функцій столиці відповідно до закону "Про столицю України – місто-герой Київ".

Державній податковій адміністрації України, Рахунковій палаті та Головному контрольно-ревізійному управлінню України ТСК рекомендує провести відповідні перевірки КМДА щодо дотримання бюджетного та податкового законодавства під час фінансово-господарської діяльності. Про результати перевірок ці відомства мають поінформувати Верховну Раду до 15 грудня 2009 року.