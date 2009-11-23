В ЄЦ кажуть, що Україна залишається підвішеною на штрафний гачок

Перший заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Віктор ТОПОЛОВ наголошує, що проблема штрафів за недобір російського газу повинна бути розв‘язана в офіційних документах, а не лише фігурувати в заявах політиків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, таку думку В.ТОПОЛОВ висловив, коментуючи російсько-українські газові домовленості.

“Не може питання вартістю в декілька мільярдів доларів залежати від приватних домовленостей політиків”, - підкреслив депутат.

Зазначивши, що на сьогодні відносини між Україною і Росією в газовій сфері відбуваються згідно з положеннями угоди від 19 січня, В.ТОПОЛОВ зауважив, що поки до тексту цього документа не внесено жодних змін, або поки не підписано новий договір, питання санкцій щодо України за недобір газу залишається відкритим. “Фактично, поки в договорі зберігається пункт про штрафні санкції, наша держава залишається підвішеною на штрафний гачок”, - переконаний політик.

На думку В.ТОПОЛОВА, якщо дійсно є політична воля двох прем’єрів, то питання штрафних санкцій є суто технічним і справа лише за появою двох підписів на аркуші паперу. Проте він висловив сумніви щодо оптимістичного сценарію для України в переговорах з Росією. «Газпром” не приватна компанія Володимира ПУТІНА, а акціонерне товариство, головним завдання якого є отримання прибутку. Через падіння попиту на газ ця компанія вже недорахувалася десятків мільярдів доларів, і її поведінка щодо відстоювання своїх інтересів, прогнозовано, ставатиме жорсткішою», - заявив політик.

На переконання В.ТОПОЛОВА, головне для України сьогодні, під час нових газових переговорів, дотримуватись у всіх питаннях принципу паритету. «Якщо ми купуємо газ за ринковою ціною, то на транзит також ставимо ринкові ціни. Якщо є штраф за недобір газу, значить, мають бути санкції за зменшення обсягів транзиту газу через територію нашої держави. І ніяких принципів «бери або плати» чи чогось подібного. Не треба лізти в кабалу”, - наголосив він.

Загалом, впевнений В.ТОПОЛОВ, чим детальніше в новому договорі будуть виписані всі нюанси, тим легше бути відстоювати свої права.