Жванія бачить лише одну схожість між революціями в Україні і Грузії

Народний депутат Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС) виступає проти порівняння Помаранчевої революції в Україні й Революції троянд у Грузії.

Таку думку Д.ЖВАНІЯ висловив у коментарі, переданому УНІАН його прес-службою.

«Я категорично проти, щоб ми порівнювали ці дві події. Крім того, ситуація, яка виникла в Грузії, і загрози, які існували в Україні, нічого спільного не мають», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Він погодився, що обидві революції були «втечею» від пострадянського простору і радянської психології.

«У цьому є схожість. Але Грузія і Україна пішли абсолютно різними шляхами. Тому, коли порівнюють ці дві події, треба відзначити, що структура у них різна і подальші дії, які відбувалися, теж різні», - вважає він.

За словами Д.ЖВАНІЇ, в Грузії після революції, по-суті, було створено поліцейську державу, де немає свободи слова.

Народний депутат вважає, що Україна натомість ухвалила для себе рішення стати парламентсько-президентською республікою, хоча така нежорстка модель правління не гарантує швидких результатів.

«Тому процеси, які відбувалися в Україні після 2004 року, набагато позитивніші, ніж в Грузії. Ми не пережили тих стресів, і, на щастя, країна не перебуває у стані війни», - констатував Д.ЖВАНІЯ.