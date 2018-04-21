Юлія Тимошенко радикально змінила імідж (фоторепортаж)

Сьогодні Юлія Тимошенко здивувала всіх парламентарів і журналістів зміною свого іміджу, з’явившись без звичної коси.

Юлія Тимошенко відчувала, що до неї прикута увага, вона охоче позувала фотографам.

Відповідаючи на запитання про те, з чим пов’язана така радикальна зміна іміджу, Тимошенко сказала журналістам, що нічого такого не трапилося, «просто іноді жінки міняють зачіски».

Лідерка БЮТ пообіцяла мінятися частіше, щоб не викликати подібного ажіотажу.

Фото Олександра Косарєва (УНІАН)