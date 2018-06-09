Богатирьова чекала зустрічі з Каддафі всього лишень 4 години (фоторепортаж)

Про планування зустрічей з Лідером Лівійської революції в дипломатичних колах ходять легенди: кажуть, що навіть деяким главам держав доводилось декілька днів чекати на таку зустріч. Зазвичай, Каддафі не призначає конкретного часу для розмови й висловлює готовність побачитись, коли в нього з’являється натхнення.

Не стали винятком і наші високопосадовці. Серед них рекордсменом з очікування зустрічі з Каддафі є прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. Принаймні, як розповідають свідки нещодавнього візиту української прем’єрки, Тимошенко довелось затриматись в Лівії майже на дванадцять годин, аби така зустріч відбулася. Часові рамки візиту секретаря РНБО України Раїси Богатирьової були скориговані лише на чотири години.

Одразу після привітання Каддафі поцікавився у Раїси Василівни, як справи у Президента України. Отримавши з рук гості особистий лист від Ющенка, Каддафі одразу заглибився у читання. Він читав довго та уважно. Пресу тим часом попросили залишити кімнату переговорів, так і не вдовольнивши журналістську цікавість: а що ж Віктор Андрійович написав своєму другові?!

Таємницю згодом трохи відкрила Богатирьова: Президент просив Каддафі допомогти з визволенням українського екіпажу судна “Аріана” з сомалійського полону. Шанси на це є дуже великими, оскільки Каддафі на сьогодні є не лише діючим головою Африканського союзу, а й без того має авторитет в цьому регіоні. Будемо сподіватись, що він переконає сомалійців, що “Аріана” не займалася ловлею риби в цьому регіоні, а саме це ніби є причиною його затримання.

У розмові з Богатирьовою Каддафі підтвердив усі домовленості, які були досягнуті між Україною та Лівією як під час переговорів з Ющенком так і з Тимошенко, і пообіцяв сприяти реалізації спільних проектів. А це великі інвестиції, можливість участі українських компаній в розробці нафтогазових родовищ та багато іншого. Зокрема, домовленість про будівництво на території України лівійського нафтопереробного заводу може на 60% диверсифікувати постачання нафти з Росії.

Гарні перспективи співробітництва країн і в оборонній сфері. Про це свідчить підписаний у Тріполі меморандум про взаєморозуміння і співпрацю між Апаратом Ради національної безпеки і оборони України та Радою національної безпеки Лівії.

До речі, після урочистого підписання меморандуму всі очікували на традиційний у таких випадках келих шампанського, але гостям запропонували фреші. Виявляється, в Лівії вживати алкоголь заборонено навіть іноземцям. Раніше за розпиття спиртних напоїв передбачалась смертна кара, зараз “любителі градусу” можуть потрапити за грати аж на 30 років.

Робочий ритм збиває спека. Через неї вже о першій годині дня починається так звана “сієста”, і до вечора всі відпочивають. Це і дозволило українській делегації знайти час для знайомства з історією Лівії.

У щойно відкритому історичному музеї поряд зі скульптурами часів Римської імперії можна побачити новітні технології в тому числі 3d – графіку, що відтворює інші пам’ятки культури.

Олена Гітлянська

Фото Володимира Гонтара, УНІАН