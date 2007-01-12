Наша Україна залишила сесійну залу Верховної Ради

Фракція «Наша Україна» залишила засідання Верховної Ради на знак протесту проти подолання вето Президента на Закон про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи з парламентської трибуни з заявою голова фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО нагадав, що профільний парламентський комітет, який розглядав Закон про Кабмін, сьогодні зранку зібрався без оголошення, порівняльна таблиця була роздана депутатам безпосередньо напередодні розгляду цього питання.

Таким чином, була порушена процедура розгляду законопроекту.

Говорячи про сутність закону, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що прийнятий Закон про Кабмін «дає можливість Віктору ЯНУКОВИЧУ узурпувати владу».

За його словами, Президент тепер не матиме можливості робити подання на міністра оборони, міністра закордонних справ.

Він нагадав, що раніше БЮТ декларувала себе як демократична фракція. А тепер вони спростували це своїми діями. У зв’язку з чим, “Наша Україна” забирає свої картки для голосування і на знак протесту залишає сесійну залу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР подолала вето на закон про Кабмін. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.