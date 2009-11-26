Тігіпко: криза ніяк не вплинула на бажання чиновників брати хабарі

Дії уряду і Верховної Ради з подолання кризи у будівельній галузі не допомогли забудовниками і нашкодили інвесторам, вважає кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував повідомлення Держкомстату про дворазове падіння обсягів введення житла в експлуатацію. У січні-вересні 2009 року зниження показника склало більше 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Пакет антикризових заходів, прийнятий Верховною Радою наприкінці 2008 року, не так допомагає боротися з проблемами в галузі, як консервує їх, – вважає С.ТІГІПКО. – Захистивши забудовників від претензій кредиторів та інвесторів, влада тим самим не спонукала їх будувати більше та швидше».

Так, одна з норм антикризових законів дозволяє будівельникам затягувати введення будинку в експлуатацію на 18 місяців, весь цей час інвестори не можуть пред’явити забудовнику жодних претензій. «У такій ситуації будівельна організація в кращому разі призупиняє будівництво. В гіршому – отримує достатньо часу для виведення коштів та майна з подальшим банкрутством», – підкреслив С.ТІГІПКО.

На його думку, не зроблені елементарні речі, які могли б повернути довіру громадян до будівельних організацій. Серед них – запровадження держреєстрації угод щодо придбання споруджуваної нерухомості; ліквідація посередницьких структур в схемах придбання житла; обов’язкове страхування фінансових ризиків. Крім того, досі не відбулося спрощення процедур здачі будинку і його введення в експлуатацію. «Криза ніяк не вплинула на бажання чиновників брати хабарі», – заявив С.ТІГІПКО.