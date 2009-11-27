КС визнав неконституційним Регламент, за яким ВР працює більше року

Конституційний Суд України визнав неконституційними Закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» від 4 вересня 2008 року та Регламент парламенту від 19 вересня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до рішення КС, закон та Регламент втрачають чинність з дня ухвалення КСУ даного рішення.

Рішення КСУ є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Як повідомляв УНІАН, рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності (конституційності) Закону „Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України“ від 4 вересня 2008 року та Регламенту Верховної Ради від 19 вересня 2008 року було ухвалене 26 листопада.

Автор клопотання наголошує, що при прийнятті закону було порушено процедуру ухвалення та набрання ним чинності, передбачену частиною четвертою статті 94 Конституції України, а саме: діючий голова ВР, не підписавши закон для офіційного оприлюднення, опублікував його за підписом попереднього голови ВР.

Президент зазначає, що закон містить тільки бланкетну норму, яка відсилає до інших джерел права і не створює належної правової бази для роботи парламенту, як це закріплено в Конституції України. За своїм змістом стаття 1 закону передбачає можливість визначити організацію і порядок діяльності парламенту підзаконним актом – Регламентом. Сам же Регламент не прийнято як закон за встановленою Конституцією України процедурою розгляду, ухвалення законів і набрання ними чинності. Автор клопотання констатує, що Регламент унормовує організацію і порядок діяльності Верховної Ради України, а тому має прийматися виключно як закон України і за визначеною статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання ним чинності.