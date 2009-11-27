Гриценко: Президент не має бути білим і пухнастим гарантом

Кандидат на пост Президента України, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що з метою ефективного керівництва державою Президент повинен очолювати уряд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

“Система влади повністю прогнила – згори до самого низу. Тому перше завдання на посту Президента – відновити керованість державою та економікою. Без цього нічого не вийде”, - наголосив політик.

А.ГРИЦЕНКО навів статистику: в державі не виконуються 60% указів Президента та 70% рішень судів.

“Такого ніколи не було у нас, і такого немає у сусідніх державах”, - підкреслив він.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що “в Україні немає демократії, адже демократія – це закон і його дотримання, а не свавілля чиновників”.

“Якщо в будь-який момент перевіряючи органи можуть поставити на коліна і розтоптати будь-якого підприємця – це не демократія. Якщо ніхто не вірить, що можна піти в суд і без хабара захистити свої права – нема демократії”, - зазначив кандидат у Президенти.

Для виправлення такої ситуації, на думку А.ГРИЦЕНКА, потрібні «хірургічні дії».

Крім того, він пропонує змінити Конституцію, надавши Президенту більше повноважень. Зокрема, у своїй Конституції Порядку А.ГРИЦЕНКО пропонує зробити Президента головою уряду.

“Я вважаю, що Президент не має бути таким білим і пухнастим гарантом, який не займається нічим. Обіцяв – сідай на сьомому поверсі Кабміну, сам очолюй уряд, і упродовж всієї каденції займайся економікою, енергетикою, внутрішньою і зовнішньої політикою, відповідай перед людьми”, - заявив політик.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що вніс свій проект Конституції ще у січні – задовго до виборів – і пропонує всім «рейтинговим» кандидатам підтримати його.

“Якщо ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ, ЛИТВИН кожного дня кажуть, що вони вже президенти – нехай підтримають цей проект. І вже у березні місяці буде нова Конституція. Якщо вони цього не роблять – це свідчить, що вони просто бояться відповідальності”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, “необхідність зміни Основного Закону країни – це вимога часу, а не ГРИЦЕНКА”. Також він висловив стурбованість, що «країна падає», доходячи до точки, де або ситуація зміниться на краще, або країна просто розвалиться”.

“Я не хочу допускати розвалу країни. І після виборів, коли зруйнуються рейтинги так званих «прохідних», треба буде змінювати Конституцію саме у цьому напрямку», - заявив він.