Ющенко сумнівається, що педофіли і вбивці відстоюватимуть інтереси народу

На президентських виборах громадяни вибирають людину, яка відстоюватиме їхню систему цінностей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО сказав сьогодні в Донецьку, виступаючи на форумі Конгресу української інтелігенції.

«17 січня – це не питання осіб, не питання вибору, кого з тих політиків, які висять на плакатах у вас вздовж доріг, обирати, обирати слід систему цінностей», - заявив В.ЮЩЕНКО. При цьому додав, що «треба бути твердо переконаним у своїй системі цінностей, у своїй ідеології, і потім через це вибирати ту людину, яка зможе вашу ідеологію провести на державному рівні».

Президент розкритикував нинішню виборчу систему в Україні. Він пояснив, що в результаті пропорційної системи виборів виборці не знають, кого вони вибирають після п`ятого номера в партійних списках. В.ЮЩЕНКО зазначив, що в деяких політичних силах є люди, котрі мають судимості.

«В українському парламенті, даруйте, є педофіли, є люди, які вбили людей. І ми сумніваємося, що таким чином сформована влада відстоюватиме українські інтереси, дбатиме про українську мову, боротиметься з корупцією, формуватиме безпеку і проводитиме європейську інтеграцію. Очевидно, це не так», - констатував В.ЮЩЕНКО.

У той же час Президент не винить у цьому людей, які мали судимість, а винить у цьому систему, яка дає можливість таким людям перебувати при владі.

«Моє глибоке переконання – винна система», - сказав він. Саме тому В.ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні «криміналізуєтся політика, і це очевидно, адже вона не має прозорості і не має відвертості».

В.ЮЩЕНКО закликав реформувати Конституцію, щоб змінити систему виборів влади в країні.

«Як діяти в такій ситуації? Що каже Президент В.ЮЩЕНКО – не стійте на колінах і не просіть у них (парламентаріїв), щоб вони відмінили депутатську недоторканність, вони ніколи цього не зроблять. Я закликаю: ви повинні зробити реформу Конституції», - підкреслив Президент.