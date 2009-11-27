Губському не подобається, що в літаках наливають

Комітет Верховної Ради України з питань транспорту і зв`язку розглянув законопроект «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (про заборону вживання алкоголю на борту повітряного судна)» (рег. № 5081 від 1 вересня ц.р.) і пропонує парламенту направити його на доопрацювання.

Відповідний проект постанови зареєстровано комітетом на сайті парламенту 26 листопада.

Нагадаємо, проект, який пропонується доопрацювати, внесено народним депутатом України Богданом ГУБСЬКИМ і передбачає заборону на реалізацію й вживання алкогольних напоїв на борту повітряного судна в межах внутрішніх рейсів над територією України і чартерних (додаткових) рейсів за межі України. Законопроектом передбачено внести відповідні зміни до Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації та статті 112 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас, як зазначають у парламентському комітеті, Україна є членом Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО), й тому в своїй діяльності Державна авіаадміністрація України та авіаперевізники керуються стандартами й рекомендаціями даної організації. Законодавчі акти з питань цивільної авіації відпрацьовуються в Україні з урахуванням стандартів ІCАО і законодавства ЄС.

«В жодному документі ІCАО та Європейської конференції цивільної авіації немає обмежень щодо заборони вживання на борту повітряного судна алкогольних напоїв, які санкціоновано надаються авіаперевізником під час польоту. Введення таких обмежень призведе до дискримінації українських авіаперевізників, а також відпливу пасажирів до іноземних авіаперевізників», - наголошується в документі комітету.

У комітеті також нагадують, що у висновках Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради від 3 листопада ц.р. наголошується, що за результатами розгляду в першому читанні даний законопроект доцільно відхилити.