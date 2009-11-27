Ющенко: Євросоюзові така Україна не потрібна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Європейському Союзу не потрібна та Україна, яка є сьогодні, йому потрібна реформована Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку, виступаючи на форумі Конгресу української інтелігенції.

«Нам потрібно інтегруватися в Європейський Союз. Ми кровно повинні бути зацікавлені в інтеграції в Європейський Союз», - сказав Президент, додавши, що «така Україна, яка є, не потрібна Європейському Союзу, а Україна реформована – потрібна».

На думку В.ЮЩЕНКА, Україна потрібна ЄС, «тому що наша держава має унікальну геополітику». «Європа не може жити без інтегрованої України. Я це запевняю з відповідальністю за свої слова», - підкреслив Президент, зазначивши, що Україна має не тільки «унікальну геополітику», але також має «унікальну місію з реформування європейського простору», тому що Європі потрібна економічна і гуманітарна безпека.

В.ЮЩЕНКО ще раз підкреслив, що «це не одностороння розмова, що нам потрібний Європейський Союз - я упевнений, що і Європейському Союзу потрібна Україна, але Україна цивілізована, Україна прогнозована, де є свобода – свобода вибору, свобода слова... це базові речі».

У той же час Президент зазначив, що «інтегруватися до Європи – це не одиничний крок, це якісна політика змін». Україні сьогодні «потрібна глибока політика реформ», а не «досвідчений популізм (уряду), за яким не стоїть логіка, не стоїть програма змін, реформування, а тільки... порожні обіцянки», - резюмував В.ЮЩЕНКО.