Ющенко про Голодомор, Росію і встановлення правди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що встановлення історичної правди про Голодомор 1932-1933 років, гідне вшанування пам’яті його жертв є надзвичайно важливим для формування цінностей цього та наступних поколінь громадян України.

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, заявив Президент України у ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Глава держави особливо наголосив, що йдеться про висновки, які мають бути зроблені для недопущення подібних трагедій у майбутньому.

«У злочині 1932-1933 ми не звинувачуємо Росію, російський народ. Сьогодні нема тої держави та влади, які скоїли цей злочин», - особливо підкреслив Президент. Натомість він нагадав, що при формуванні діалогу з Росією у цій темі виступав з пропозицією щодо проведення спільного заходу із вшанування пам’яті жертв Голодомору. «Йдеться про християнську місію... Наш обов’язок - незалежно від того, яка у тебе національність, державність, схилити голову і сказати слова шани цим невинно убієнним людям», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент висловив переконання, що Голодомор 1932-1933 років, безумовно, можна вважати актом геноциду. «Це не смерть від голоду - це є вбивство голодом... За цим злочином стоїть документальна база, цей крок продуманий», - сказав він.

«Ми говоримо про те, що спланований в 1932-1933 році Голодомор був актом, направленим на знищення національного руху в Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО, відзначивши, що саме селянство у той період було основою цього визвольного руху.

У цьому контексті він відзначив важливість визначення відповідальних за цей злочин. «Не питання в тому, живий той, хто цей злочин коїв, чи ні. Йдеться про наше відношення – що ми називаємо злом та добром. Якщо ми називаємо голод 1932-1933 років в Росії, Казахстані, Україні злом, тоді ми повинні сказати – організоване воно чи ні. Якщо це зло організоване – це геноцид. Якщо так, то у цього злочину нема терміну давності, і ми повинні сказати, що за цим стояв комуністичний режим, комуністична влада. І ці висновки повинно зробити сьогоднішнє покоління», - наголосив В.ЮЩЕНКО.