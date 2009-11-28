Яценюк нікому не дасть "дискримінувати російськомовне населення"

Лідер партії «Фронт змін», кандидат у Президенти Арсеній ЯЦЕНЮК виключає можливість дострокового виведення Чорноморського флоту Росії з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що цього не буде. Він нагадав, що термін закінчення перебування Чорноморського флоту РФ на території України - в 2017 році.

«Мене дивує позиція окремих українських політиків - одні достроково виводять флот, а інші говорять, що флот стоятиме після 2017 року», - сказав А.ЯЦЕНЮК. При цьому він заявив: «Вони хто такі, щоб брати на себе відповідальність».

«Флот достроково виводитися не буде, і в односторонньому порядку не переглядатимуться ставки за перебування флоту на території України», - додав кандидат у Президенти.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що якщо Президент України «в 2016 році, спираючись на волю українського народу, вирішить змінити долю цього договору, то тоді дискутуватимемо про долю Чорноморського флоту».

Також на прес-конференції він ще раз висловив переконання, що українська мова повинна бути єдиною державною в Україні.

Водночас він запевнив, що нікому не дасть можливості «дискредитувати і дискримінувати російськомовне населення».