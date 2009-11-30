Відкриття супермаркету побутової техніки та електроніки COMFY в Києві

4 грудня о 12.00 в ТЦ «Альта Центр» (Київ, Московський проспект, 11-а) відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю першого супермаркету побутової техніки та електроніки COMFY в Києві.

Учасники прес-конференції: голова Ради директорів COMFY Станіслав РОНІС, стратегічний консультант COMFY, голова Ради директорів М-Відео Пітер ГЕРФІ.

У програмі прес-конференції - екскурсія по магазину і конкурс-розіграш подарунку від COMFY - цифрового диктофону.

Всім журналістам буде вручено сертифікат від COMFY на 250 грн.

Акредитація: тел. (044) 256-20-32 / 33, press@marketingburo.com.ua.

Контактні особи: Лариса БАБЕНКО, Христина ГУЦАЛОВА.

*** COMFY - мережа супермаркетів побутової техніки та електроніки, налічує понад 60 магазинів в 30 містах України. У 2009 році в Україні було відкрито 21 магазин COMFY.

