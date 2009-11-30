Ющенко розказав, за що йому Катя влаштовує скандали на півтора дні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що у виборі свого одягу повністю покладається на смак дружини Катерини ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи перед студентами та професорсько-викладацьким складом Білоцерківського національного аграрного університету.

Відповідаючи на письмове питання когось із присутніх на зустрічі, скільки коштує його краватка, В.ЮЩЕНКО сказав, що хотів би, аби його відповідь почула дружина.

“90% того, що я ношу, купує моя дружина. І не дай Бог я десь скажу: “Катя, це не ти купила, це, мабуть, я купив” – це скандал на півтора дні. Я у цьому питанні повністю підпорядковуюсь своїй дружині. І це порада хлопцям: у цих питаннях не ведіть дискусій. Це не таке важливе питання у сім’ї, хто краватки купує. Хай це робить жінка”, – сказав В.ЮЩЕНКО.