Кравчук здогадується, чому його не покликали на свято за участю Ющенка

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що відлік незалежності держави слід починати з 1 грудня 1991 року за результатами проведення Всеукраїнського референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він наголосив, що саме результати референдуму, коли шляхом прямого волевиявлення більше 90% громадян схвалили Акт проголошення незалежності України, стали визначальними для подальшого міжнародного визнання країни.

“Вважаю, що саме з цього часу треба починати відлік української незалежності”, - сказав перший Президент України.

Він підкреслив, що світ почав визнавати Україну як незалежну державу саме після всеукраїнського референдуму.

“На жаль, ми не надаємо цьому такого великого значення, як ця подія заслуговує”, - зауважив політик.

Перший Президент також повідомив, що не отримував запрошення на офіційні урочистості з нагоди 18-ї річниці Всеукраїнського референдуму, які відбулися сьогодні у Києві в “Українському домі” за участі чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

“Можливо, у них є інші завдання, наміри, які не співпадають з тим, що я сьогодні заявляю, думаю і які політичні висновки роблю”, - пояснив Л.КРАВЧУК з огляду на своє критичне ставлення до діяльності Президента В.ЮЩЕНКА.