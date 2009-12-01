До Лукашенка вперше за 15 років приїхав високий гість з Заходу

Голова Ради міністрів Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ заявляє, що має намір особисто очолити місію італійських підприємців, зацікавлених у співпраці з Білоруссю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, про це С.БЕРЛУСКОНІ заявив під час зустрічі з Олександром ЛУКАШЕНКОМ у Білорусі.

Прем`єр-міністр Італії нагадав, що раніше він очолював конфедерацію італійських промисловців "Конфіндустрія". "Тому я всіх їх особисто знаю й зможу визначити конкретних підприємців, готових працювати з Білоруссю за певними напрямками", - сказав С.БЕРЛУСКОНІ.

Крім того, за його словами, італійська сторона пропонує поділитися з Білоруссю ноу-хау з будівництва "швидких" будинків. "Я знаю, зараз у вашій країні активно споруджується нове житло. І ми можемо бути корисні для вас ноу-хау, що є у нас, які дозволяють у короткі терміни будувати житло з досить високим рівнем якості", - додав С.БЕРЛУСКОНІ. Він зазначив, що в Італії щотижня надається по 300 будинків людям, які залишилися без житла внаслідок землетрусу а області Абруццо. "Це чудові будинки, з високою якістю. А будується такий будинок всього декілька місяців", - повідомив він.

Як повідомляє прес-служба Президента Білорусі, переговори О.ЛУКАШЕНКА і С.БЕРЛУСКОНІ у вузькому форматі тривали довше запланованого протоколом часу.

"Зустріч пройшла в атмосфері взаєморозуміння. Було обговорено стан і перспективи білорусько-італійських відносин у політичній, торговельно-економічній, промисловій, кредитово-інвестиційній, банківській, транспортно-логістичній, науково-технічній, освітній та культурній сферах. Крім того, сторони уточнили підходи з низки актуальних питань міжнародного й регіонального порядку денного, що мають взаємний інтерес. Було піднято й низку гуманітарних питань", - підкреслили в прес-службі.

Відкриваючи переговори в розширеному складі, О.ЛУКАШЕНКО повідомив, що розглядає візит С.БЕРЛУСКОНІ як красномовний жест підтримки Білорусі на міжнародній арені.

Президент Білорусі підкреслив, що Італія стала для Білорусі значущим політичним і економічним партнером в Європі. "Ми розглядаємо вашу країну як привілейованого партнера й готові до створення найсприятливіших умов для розвитку двосторонньої співпраці", - зазначив він.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що Білорусь готова до серйозної роботи з розвитку взаємодії з Італією в усіх сферах: торгово-економічній, кредитно-інвестиційній, банківській, транспортно-логістичній, науково-технічній, освітній, культурній. "Закритих для обговорення тем у нас немає", - додав він.

У свою чергу С.БЕРЛУСКОНІ зазначив, що торгово-економічні відносини між Білоруссю та Італією наразі не відповідають потенційному рівню. Він нагадав, що Італія є лише дев`ятою за обсягом товарообороту партнером Білорусі й п`ятнадцятою країною за обсягом інвестицій у білоруську економіку. "Це значно менше, ніж дозволяють можливості", - сказав прем`єр Італії.

С.БЕРЛУСКОНІ також позитивно оцінив створення Митного союзу Білорусі, Казахстану та Росії. "Цей союз означає розширення ринку, а значить і розширення можливостей поставок продукції наших спільних підприємств", - пояснив він.

О.ЛУКАШЕНКО передав С.БЕРЛУСКОНІ архівні матеріали про долю італійських громадян, які перебували в роки Другої світової війни в таборах військовополонених на території республіки, а також дані про етнічних італійців, репресованих на території СРСР у 30-ті роки минулого сторіччя.

С.БЕРЛУСКОНІ від імені цих італійських сімей подякував білоруській стороні за цей крок. "Я дуже зворушений. Я про це нічого не знав, це непередбачений подарунок. Ми, безумовно, уважно вивчимо ці документи", - сказав італійський політик.

Як відомо, візит С.БЕРЛУСКОНІ став першим візитом представника країни демократії до Білорусі за останні 15 років.