Ющенко гордий з того, що за 5 років не просив нікого посадити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на беззастережній деполітизації Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на урочистостях з нагоди Дня працівників прокуратури.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що розуміє проблеми прокуратури, а також те, чому відбувається політизація цього органу. Головною причиною, на думку глави держави, є система, за якою політичні партії впливають на кадрову політику в правоохоронних органах. Президент назвав такий стан речей неприпустимим і наголосив на важливості внесення відповідних змін до Конституції.

«Ваша робота має бути поза політикою... Генеральна прокуратура має бути самим аполітичним органом», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що те саме стосується й інших правоохоронних органів і Національного банку.

Президент також підкреслив, що він особисто ніколи не користувався «телефонним правом». «Я гордий тим, що за свою каденцію на посаді Президента я жодного разу не дзвонив генеральному прокурору і не просив посадити того чи того», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, Президент закликав працівників прокуратури бути патріотами і професіоналами. Він підкреслив, що від їхньої професійної та патріотичної роботи залежить забезпечення верховенства права, без якого неможлива демократія. А без демократії, в свою чергу, неможлива незалежність держави, наголосив В.ЮЩЕНКО.

Наприкінці своєї промови В.ЮЩЕНКО привітав усіх працівників прокуратури з професійним святом.