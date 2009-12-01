Депутат Держдуми: ЧФ Росії повинен залишитися в Криму ще на сто років

Чорноморський флот Російської Федерації повинен залишитися в Криму «на наступні сто років», вважає депутат Державної думи РФ Сергій МАРКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Чорноморський флот повинен залишитися (в Криму) на наступні сто років. Він є гарантом безпеки в усьому цьому регіоні», - сказав С.МАРКОВ.

На його думку, моряки ЧФ РФ готові виступати на захист безпеки не лише громадян Росії, але й громадян України, «які для них не чужі». «Вони для них свої. Їх завжди захищатимуть. Якщо щось станеться, тонутиме в Чорному морі українське судно, першим до нього прийде на допомогу російський Чорноморський флот», - сказав С.МАРКОВ.

За словами депутата-«єдинороса», питання базування Чорноморського флоту на українській території сьогодні надмірно політизується. «Питання використовується суто з метою політиканських погіршень відносин між Росією та Україною, створення потоку поганих новин. Цей потік потрібно припинити», - підкреслив С.МАРКОВ.