У Києві відбулась церемонія зустрічі Президентів України та Бразилії

У Києві відбулась офіційна церемонія зустрічі Президентів України та Бразилії Віктора ЮЩЕНКА та Луїса Інасіо Лула да СІЛВИ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, В.ЮЩЕНКО та Луїс Інасіо Лула да СІЛВА оглянули стрій почесної варти, вишикуваний перед Секретаріатом Президента України.

Після виконання державних гімнів України та Бразилії Президенти представили один одному офіційні делегації.

Українську сторону під час зустрічей, які відбудуться у рамках візиту, представлятимуть глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО, міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, генеральний директор Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК, голова Державного комітету ядерного регулювання України Олена МИКОЛАЙЧУК, перший заступник міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, заступник міністра транспорту та зв’язку - голова Державної авіаційної адміністрації Олександр ДАВИДОВ, генеральний конструктор КБ «Південний» Станіслав КОНЮХОВ, заступник гендиректора Національного космічного агентства України Едуард КУЗНЄЦОВ, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Федеративній Республіці Бразилія Володимир ЛАКОМОВ.