Дірка в бюджеті значно більша, ніж каже Кабмін?

Дефіцит бюджету значно більший, ніж той, який оприлюднює Кабмін. Про це заявив народний депутат, член Президії політради «Нашої України» Володимир Карпук.

Як повідомляєофіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, нардеп стверджує, що за висновками незалежних експертів, недовиконання бюджету за 2009 рік насправді становить близько 48% і прогнозований дефіцит бюджету - понад 60 млрд. грн. «Показниками того, що не виконується бюджет, є невиконання державних програм у різних галузях», - говорить Карпук.

Він вважає, що урядом в першу чергу підтримуються ті галузі, кураторами яких є олігархічні проурядові бізнесмени.

Карпук нагадав, що коли бюджет 2009 року приймався, було розуміння потреби перегляду основних показників бюджету до 1 березня 2009 року. «Президент Ющенко неодноразово звертав увагу уряду на питання перегляду бюджету і виконання основних програм. Однак ці макроекономічні показники не переглядалися, тому й не дивно, що зараз існує значний дефіцит бюджету цього року», - підкреслив нашоукраїнець.

Як повідомляло раніше Міністерство фінансів України, дефіцит державного бюджету в жовтні 2009 року зріс на 15,9%, або на 3,82 млрд. грн. Дефіцит зведеного бюджету зріс на 15,7%, або 3,85 млрд. грн.