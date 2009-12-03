Круглий стіл «США – Росія – ЄС: перезавантаження відносин. Яке місце України?»

ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ТА ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ організує 8 грудня 2009 р. у м. Києві міжнародний круглий стіл «США – РОСІЯ – ЄС: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВІДНОСИН. ЯКЕ МІСЦЕ УКРАЇНИ?» У програмі: 9.30 – 10.00 Реєстрація учасників та гостей круглого столу. 10.00 – 12.30 Дискусія в рамках круглого столу. Дискусію веде пан Олег Грицаєнко, керівник європейських програм Центру міжнародних та порівняльних досліджень. У круглому столі візьмуть, зокрема, участь: - Пан Брюс Джексон, Президент Проекту з перехідних демократій, США; - представник Російської Федерації; - Пан Сергій Гриневецький, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони; - Пан Леонід Кожара, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, міністр закордонних справ тіньового уряду опозиції; - Пан Олексій Логвиненко, Голова підкомітету з питань співробітництва з країнами СНД Комітету Верховної Ради України у закордонних справах; - Пан Михайло Згуровський, Академик, Ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"; - Пан Володимир Семиноженко, Академик, Голова «Українського Форуму»; - Пан Сільвіо Педрацці, Голова Спостережної Ради Правекс-Банка (группа «Інтеза – Сан-Паоло») - експерти у галузі міжнародних відносин, представники іноземних дипмісій. Місце проведення круглого столу: конференц-зал у будинку Міжнародного економічного комітету. Адреса: вул. Петрозаводська 2-а, 6 поверх. Акредитація за тел. 253-20-99, +380 67 953 54 42, e-mail: a.orel@cics.com.ua, o.hrytsaienko@cics.com.ua.

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