Круглий стіл «США – Росія – ЄС: перезавантаження відносин. Яке місце України?»
ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ТА ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ організує 8 грудня 2009 р. у м. Києві міжнародний круглий стіл «США – РОСІЯ – ЄС: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВІДНОСИН. ЯКЕ МІСЦЕ УКРАЇНИ?»
У програмі:
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників та гостей круглого столу.
10.00 – 12.30 Дискусія в рамках круглого столу.
Дискусію веде пан Олег Грицаєнко, керівник європейських програм Центру міжнародних та порівняльних досліджень.
У круглому столі візьмуть, зокрема, участь:
- Пан Брюс Джексон, Президент Проекту з перехідних демократій, США;
- представник Російської Федерації;
- Пан Сергій Гриневецький, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони;
- Пан Леонід Кожара, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, міністр закордонних справ тіньового уряду опозиції;
- Пан Олексій Логвиненко, Голова підкомітету з питань співробітництва з країнами СНД Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;
- Пан Михайло Згуровський, Академик, Ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";
- Пан Володимир Семиноженко, Академик, Голова «Українського Форуму»;
- Пан Сільвіо Педрацці, Голова Спостережної Ради Правекс-Банка (группа «Інтеза – Сан-Паоло»)
- експерти у галузі міжнародних відносин, представники іноземних дипмісій.
Місце проведення круглого столу: конференц-зал у будинку Міжнародного економічного комітету.
Адреса: вул. Петрозаводська 2-а, 6 поверх.
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