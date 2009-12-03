Круглий стіл «США – Росія – ЄС: перезавантаження відносин. Яке місце України?»

11:07, 03 грудня 2009
Політика
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ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ТА ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ організує 8 грудня 2009 р. у м. Києві міжнародний круглий стіл «США – РОСІЯ – ЄС: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВІДНОСИН. ЯКЕ МІСЦЕ УКРАЇНИ?»

У програмі:

9.30 – 10.00   Реєстрація учасників та гостей круглого столу.

10.00 – 12.30   Дискусія в рамках круглого столу.

Дискусію веде пан Олег Грицаєнко, керівник європейських програм Центру міжнародних та порівняльних досліджень.

 У круглому столі візьмуть, зокрема, участь:

 - Пан Брюс Джексон, Президент Проекту з перехідних демократій, США;

 - представник Російської Федерації;

 - Пан Сергій Гриневецький, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони;

 - Пан Леонід Кожара, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, міністр закордонних справ тіньового уряду опозиції;

 - Пан Олексій Логвиненко, Голова підкомітету з питань співробітництва з країнами СНД Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;

 - Пан Михайло Згуровський, Академик, Ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

 - Пан Володимир Семиноженко, Академик, Голова «Українського Форуму»;

 - Пан Сільвіо Педрацці, Голова Спостережної Ради Правекс-Банка (группа «Інтеза – Сан-Паоло»)

 - експерти у галузі міжнародних відносин, представники іноземних дипмісій.

 Місце проведення круглого столу: конференц-зал у будинку Міжнародного економічного комітету.

 Адреса: вул. Петрозаводська 2-а, 6 поверх.

Акредитація  за тел. 253-20-99, +380 67 953 54 42, e-mail: a.orel@cics.com.ua, o.hrytsaienko@cics.com.ua.

 

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